La barca con le ali e accesso smart per disabili Gerrisboats cerca investitori per la eco navetta

L’innovazione

A spiegare nei dettagli il progetto Gerrisboats è Verme: «Il siluro che abbiamo pensato per la navetta non è del tutto nuovo: è già stato utilizzato su una navetta in Giappone. E consente di avere bassa resistenza e di produrre poca onda. Le ali provengono dell’Aliswath ideato da Alcide Sculati, che ha fatto volare gli aliscafi dei cantieri Rodriquez di Messina. Solo che quello scafo pescava 5,5 metri: troppo per le nostre esigenze. Così abbiamo pensato di dotare la nostra piattaforma nautica di tre scafetti mobili che stanno sopra il siluro e che permettono di regolare il livello di pescaggio, alzando e abbassando due degli scafetti. In realtà abbiamo anche ideato una versione di Gerrisboat con due soli scafetti e un siluro telescopico che si può, a sua volta, ritrarre, posizionandosi in mezzo agli stessi scafetti laterali. Questo ci ha permesso di progettare una versione tender della navetta, in cui scafi e siluro si ritraggono e consentono di caricare la barca all’interno di uno yacht».

Tutti questi accorgimenti permettono a Gerrisboats, prosegue Verme, «di decollare sull’acqua già a soli 8 nodi di velocità, per volare a 10-12 nodi. Mentre il competitor Candela, ad esempio, per decollare ha bisogno di arrivare a 17 nodi e per volare deve raggiungere i 22. Il fatto che la navetta abbia bisogno di meno di potenza per innalzarsi la rende una barca ideale per navigare in piena operatività in acque come la laguna di Venezia, dove vigono stringenti limiti di velocità. Giova anche il fatto che Gerrisboat, a qualsiasi velocità, produca onde inferiori alla media del 40-50%. Inoltre, grazie agli scafetti laterali, in caso di emergenza durante una “volata” si può staccare la propulsione e ammarare agevolmente: lo chiamiamo safe foiling. Inoltre, sempre in caso di problemi al motore del siluro, siamo in grado di cambiare l’intero siluro nell’arco di otto ore, rimettendo la barca in navigazione entro quello spazio di tempo».

Il finanziamento

Per quanto riguarda il finanziamento del progetto, Verme chiarisce che, in un primo tempo, è stata tentata la via del crowdfunding, senza successo. «Abbiamo provato con tre diverse piattaforme – afferma - ma non è andata come speravamo. Poi abbiamo preso contatto con Intesa Sanpaolo, che ci ha concesso un finanziamento da 800mila euro ma condizionato all’ingresso di nuovi investitori che portino nel capitale circa 400mila euro. Servono infatti 1,2 milioni per l’ingegnerizzazione del prototipo e la sua costruzione». Verme a questo punto si ferma. Ma rumors di mercato dicono che la società abbia due trattative in corso con altrettanti big della nautica: Ferretti, che sarebbe disposto a mettere un gettone per la ricerca; e Azimut che, se Gerrisboats dimostrerà di avere consumi energetici ridotti, potrebbe essere interessata a finanziare la produzione del modello tender.

L’obiettivo di Verme, comunque, è «di avere un prototipo tecnico della navetta entro il 2022: potrebbe essere pronto per il prossimo Salone nautico di Genova».