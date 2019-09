La battaglia alle diseguaglianze passa da equità fiscale e scuola di Fabrizio Onida

Sappiamo da tempo che la globalizzazione accorcia le distanze di reddito e benessere fra Paesi, favorendo l’uscita dalla povertà assoluta e relativa di centinaia di milioni di persone nei Paesi che ereditano livelli elevati di arretratezza (casi emblematici sono Cina, India e Asia orientale), ma insieme produce distanze crescenti fra redditi e ricchezza delle diverse fasce di popolazione all’interno dei singoli Paesi. L’incidenza della povertà estrema sull’intera popolazione mondiale (12% nel 2013) si è ridotta di quasi tre quarti rispetto al 44% del 1990 (in linea con i Millennium Development Goals della Banca Mondiale), ma purtroppo le diseguaglianze interne ai Paesi sono tornate vistosamente ad aumentare negli ultimi 30 anni dopo il calo registrato nel secondo dopoguerra. Si vedano i vari indici di distribuzione dei redditi e della ricchezza in quasi tutti i Paesi Ocse nei rapporti ufficiali (come Ocse, Banca mondiale, Fondo monetario internazionale), nonché in lavori di studiosi. Tra questi ultimi, sulla scia del celebre “Equity and efficiency. The big tradeoff” di Arthur Okun (Brookings 1975) - si annoverano autori come Deaton, Bourguignon, Rodrik, Ravaillon, Picketty, oltre agli italiani Alesina, Tabellini, Perotti. Un recente contributo di sintesi è del McKinsey Global Institute, “Inequality: a persistent challenge and its implications” (Giugno 2019).

Al di là dell’evidenza statistica, vale la constatazione che nel mondo crescenti diseguaglianze nella distribuzione di redditi e ricchezza si accompagnano a deludenti scenari di crescita macroeconomica, diffuso malcontento sociale, impoverimento del tessuto urbano e civile, instabilità politica, pulsioni populiste, fino a ventilare minacce alla tenuta dei valori democratici.

Ma in che senso persistenti diseguaglianze interne al Paese – lungi dall’essere il portato temporaneo di un rapido decollo dello sviluppo economico e tecnologico, come descritto nella fase ascendente della cosiddetta “curva di Kuznets” (1955) – agiscono nel tempo come freni allo sviluppo? E perciò quali politiche diventano importanti nei Paesi avanzati per rimuovere i freni e rilanciare una crescita sostenibile e inclusiva?

In sintesi, la variabile centrale si chiama “capitale umano”. Contrariamente a una narrazione popolare, nei Paesi a reddito pro capite medio-alto un acuirsi prolungato delle diseguaglianze rappresenta sempre meno la classica molla per chi sta in basso a impegnarsi per conquistare gradini più alti nella scala sociale, ma sempre più provoca diffuse frustrazioni giovanili, agisce da disincentivo a investire nel proprio capitale umano (grado di istruzione, apprendimento, innalzamento delle proprie skill). Si riduce così la mobilità sociale inter-generazionale, (il cosiddetto “ascensore sociale”), il futuro appare poco attraente, la fiducia nei risultati attesi dai propri sforzi cede terreno rispetto a scelte professionali minimaliste che privilegiano la conservazione del proprio stato rispetto alla scommessa sul domani. A rallentare la crescita concorrono ritardi crescenti nella cultura informatica (digital divide tra generazioni, categorie professionali, territori e fasce di reddito) per cui si indebolisce la propensione complessiva a innovare, fonte cruciale di aumento della produttività e quindi del benessere diffuso. L’accesso al credito e alla finanza tende a trascurare i segmenti più poveri della popolazione (Fmi, World Economic Outlook, settembre 2007, cap. 4). Studi comparati su diversi Paesi trovano che al crescere di indici di diseguaglianza si associano minori tassi di scolarità inferiore e superiore, e prevedibilmente livelli medi inferiori di apprendimento linguistico e numerico. Questi non sono argomenti di facile sociologia, ma implicazioni suggerite da una ampia messe di evidenze econometriche.

Ma allora quali politiche possono correggere questi effetti perversi della disuguaglianza sulla crescita, senza dimenticare che l’uguaglianza nelle opportunità (punti di partenza) è obiettivo più importante delle diseguaglianze storiche?