Alitalia, la battaglia finale per il marchio: davvero si rischia di perderlo?

Lo spezzatino

Il piano originario di Ita, pur prevedendo un ridimensionamento di Ita, includeva nel perimetro della nuova società tutte le attività di Alitalia, inclusi i servizi aeroportuali (handling) e la manutenzione. Secondo la Ue invece queste attività devono essere vendute a terzi. La controproposta di Lazzerini è che Ita possa avere almeno una quota di minoranza nei consorzi che potrebbero comprare queste attività, che sarebbero inserite in società partecipate dalla holding Ita.

I sindacati sono fortemente contrari allo spezzatino. La Ue finora ha tenuto fermo il principio della vendita a terzi.

Alitalia senza soldi

Mentre le schermaglie proseguono, Alitalia arranca, ha finito i soldi. Il governo ha deciso di rifinanziarla perché possa pagare gli stipendi, autorizzando l’anticipazione di 53 milioni di euro degli indennizzi Covid, stanziati per il 2020 ma non erogati, su un totale di 350 milioni (297 milioni sono stati autorizzati dalla Ue e già versati alla compagnia). Questi 53 milioni però non sono stati erogati alla compagnia.

Due settimane fa la Commissione ha autorizzato l’erogazione di altri 12,8 milioni per i danni da Covid subìti da Alitalia in gennaio. Inoltre con il decreto Sostegni bis, approvato il 20 maggio, il governo ha stanziato ulteriori 100 milioni per consentire ad Alitalia di continuare a volare durante l’estate, in attesa che si raggiunga un accordo con la Ue. La situazione però rimane di emergenza.

La flotta e gli esuberi

Il piano di Ita prevede al decollo 47 aerei passeggeri totali, circa la metà della flotta attuale, che a fine 2020 era di 104 aerei. Lazzerini ha detto in Parlamento che «Alitalia in aprile ha volato con 37 aerei su 90 disponibili», per minimizzare il ridimensionamento. Ita partirebbe come microcompagnia. Sui 47 velivoli solo 6 sarebbero di lungo raggio. Secondo il piano la flotta aumenterebbe solo nel 2022, a 86 aerei, oppure a 67 nel caso di «scenario peggiorativo», cioè con modesta ripresa del traffico dopo il crollo per il Covid. L’argomento di cui si parla meno sono gli esuberi, capitolo doloroso per i lavoratori. Secondo indiscrezioni Ita decollerebbe con circa 3.500 addetti, pertanto ci sarebbero 7.500 potenziali esuberi che dovrebbero rimanere nell’Alitalia commissariata.