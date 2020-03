La battaglia del trasporto pubblico. La Regione vuole chiudere, Milano intende garantire i lavoratori Per l’assessore al Welfare Gallera «vanno fermati insieme ad altre attività», ma il Comune per evitare assembramenti ha ripristinato al mattino il 75% delle corse di Sara Monaci

(12386)

2' di lettura

Mezzi pubblici sì o mezzi pubblici no. Uno dei dibattiti tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia, ai tempi della lotta contro il coronavirus. Perché se da una parte, come sostengono i vertici di Palazzo Lombardia, tram e metro possono diventare luoghi di assembramento pericolosi per il contagio, dall’altra sono indispensabili anche per quelle categorie di lavoratori che oggi riteniamo necessari più che mai (dagli operatori sanitari ai farmacisti fino ai cassieri), come evidenzia Palazzo Marino.

Inoltre, le iniziative di ridurre il numero delle corse fino al 50% almeno, su indicazione della Regione guidata da Attilio Fontana, ha prodotto il risultato non voluto, concentrando il flusso di gente in pochi mezzi. Un errore a cui il Comune ha dovuto riparare di sua iniziativa, ripristinando la frequenza al 75% rispetto alla normalità.

Quindi da una parte c’è ancora l’indicazione di un’ordinanza regionale, che dice di contrarre la frequenza; dall’altra c’è il Comune che valuta l’andamento giornaliero e si adegua. In effetti rispetto a quanto accaduto lunedì, quando le immagini mostravano un picco di persone nelle linee metropolitane tra le 6,30 e le 7,30, non si è più verificato, proprio con l’intensificarsi dei mezzi. Ed è stato subito chiaro che in quella fascia oraria non si trattava del mancato rispetto del Dpcm che invita a rimanere a casa se non per ragioni indispensabili o per attività motoria nel proprio quartiere in solitudine. È evidente che in quella fascia oraria le persone vanno a lavoro.

Non sono emersi picchi da gestire nel pomeriggio, evidentemente perché l’ampio utilizzo dello smart working e i differenti orari di lavoro fanno sì che il rientro sia più “morbido”.

In questo momento a Milano la frequenza si attesta intorno al 75%, percentuale ritenuta indispensabile dall’assessorato comunale ai Trasporti. L’utilizzo tuttavia si è ridotto tra il 75 e il 90%, e anche il traffico delle auto si è dimezzato: gli ingressi in città sono scesi al 50%.