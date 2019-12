La battaglia dei video sul web e i creator, la caccia ai click non basta più Più scrittura, più creatività, più qualità: l’effetto vetrina comincia a contare meno, così le aziende scommettono sulla generazione di nuovi professionisti in grado di diventare testimonial in pixel

Il grande accusatore diventa salvatore. Così la BBC ha commentato, in modo neanche tanto velato, la notizia della settimana: il colosso Netflix – messo sul banco degli imputati per la rivoluzione dei consumi che sta contribuendo, secondo alcuni analisti e tra questi Steven Spielberg, al crollo del canale cinematografico – ha deciso di investire in una sala d'essai, peraltro una delle più famose d'America, l'ultima a schermo singolo rimasta a New York.

Si tratta della Paris, chiusa nell'estate di quest'anno e inaugurata 71 anni fa dalla leggendaria Marlene Dietrich in persona col taglio del nastro. «Spero che Netflix possa costruire tanti bei cinema in ogni singola città del mondo. Così dimostreranno di dedicarsi davvero all'intrattenimento sul grande schermo», aveva dichiarato ad inizio anno l'attrice britannica Tilda Swinton, già interprete della serie Okja per Netflix.

È la prima volta che il gigante del video in streaming chiude un contratto di locazione a lungo termine per proiettare i suoi film. Così l'iconico teatro diventerà sede di eventi speciali Netflix, ha dichiarato l'azienda su Twitter.

La centralità del video

Dai grandi schermi immersivi a quelli miniaturizzati di smartphone e tablet: il video ribadisce la sua centralità nel racconto, nell’interazione, nella relazione, nel coinvolgimento di pubblici sempre più connessi e distratti.

Un video che vive oggi prevalentemente in mobilità. Lo certifica anche il recentissimo Mobility Report di Ericsson . La previsione è una crescita del traffico dati medio per smartphone che passerà dagli attuali 7,2 GB mensili a 24 GB entro la fine del 2025.