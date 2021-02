La Bbc crea più valore di quanto sostengano i suoi nemici (e lo fa per tutti)

Dalle prime trasmissioni radio alle odierne piattaforme di streaming online, gli investimenti della Bbc hanno più volte catalizzato nuovi mercati nei vari settori creativi. La Bbc è il singolo maggiore investitore in contenuti britannici originali. La sua forza creativa non arretra di fronte ai rischi della programmazione. Le vendite dei suoi contenuti originali in tutto il mondo l’aiutano a generare entrate considerevoli, al tempo stesso che mostrano il talento britannico al mondo e attraggono i migliori talenti stranieri. Tutte queste attività definiscono i mercati ovunque. E gli introiti vengono poi ulteriormente dedicati a sviluppare, produrre e distribuire contenuti.

Al di là della programmazione, la Bbc ha sviluppato tecnologie innovative, come iPlayer e Bbc Sounds, fissando così gli standard tecnologici per il settore mediatico (come lo sono il DAB per la radio e il DVB-T2 per il video) e creando economie di scala per i produttori di elettronica. La ricerca e l’innovazione promosse dalla Bbc contribuiscono allo sviluppo di un ambiente internet più sicuro e sostenibile grazie a iniziative di collaborazione come la Digital Futures Commission, che mira a sfruttare il potenziale d’innovazione digitale nell’interesse dei bambini e dei giovani, e il progetto Databox, che definisce elevati standard industriali nell’ambito della gestione dei dati e della tutela della privacy.

Essenzialmente, gli investimenti della Bbc sono spesso stati trainati più da valori sociali che dal valore economico. Il Bbc Micro, un microcomputer che è riuscito a farsi strada in ogni aula scolastica del Regno Unito, ha contribuito a ridurre il divario digitale. Il Micro è il successore di un programma di educazione tecnologica risalente agli anni ottanta del secolo scorso, il Bbc Computer Literacy Project. Per facilitare l’attuazione di quel progetto, la Bbc dovette collaborare con Acorn Computers, che utilizzò gli investimenti dell’emittente per ingrandirsi considerevolmente. La missione sociale della Bbc aveva creato valore industriale a sua volta.

Persino il ruolo più basilare della Bbc – creare e distribuire contenuti – offre vantaggi sociali di ampia portata. Durante la pandemia, quando le persone erano confinate nelle proprie abitazioni, la Bbc ha offerto tre ore di contenuti educativi e d’intrattenimento al giorno. Inoltre, la fiducia riposta nell’emittente da parte del pubblico, nonché la sua diffusione, contrastano derive verso la disinformazione, che si tratti di cambiamento climatico o di vaccini anti-Covid. Mantenere la rilevanza della Bbc, che è uno degli obiettivi dei suoi finanziamenti, consolida la sua posizione quale fonte d’informazione legittima e affidabile in un affollato mercato mediatico. E il suo essere “vigile rispetto alle ingiustizie sociali” condannato dai critici – che si traduce, ad esempio, nel dare spazio alle conduttrici di programmi sportivi – contribuisce a creare un clima culturale di maggiore inclusione e tolleranza.

Se misurare il “valore pubblico dinamico” della Bbc è difficile, sappiamo tuttavia che ogni sterlina del bilancio statale investita per produrre cultura ne fa riguadagnare all’economia una media di cinque. Nel settore automobilistico, l’effetto moltiplicatore arriva soltanto alla metà, non solo perché è un comparto a minore intensità di lavoro, ma anche perché non smuove neanche lontanamente lo stesso volume di nuovi investimenti in altri servizi, tecnologie e materiali. Ancora una volta, pur non essendo focalizzata sul valore economico, la Bbc riesce a crearlo e a stimolarlo in modo assai efficace.