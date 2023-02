La Bcc di Cherasco allarga il business grazie ai crediti fiscali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Banca di Credito di Cherasco corre grazie ai crediti legati al Superbonus al 110% per il settore edilizio.

«Il nostro impegno nasce un paio di anni fa, a ridosso dell’avvio della normativa che dava la possibilità agli istituti di acquistare questo genere di crediti – spiega Danilo Rivoira, vice direttore della Bcc – allora abbiamo scelto un advisor e abbiamo costruito questo processo finalizzato ad avere la certificazione».

Loading...

L’istituto di credito cooperativo con 26 filiali nelle province di Cuneo, Torino e Genova nel 2022 ha raccolto crediti per circa 110 milioni, oltre 4 volte al capacità fiscale della stessa Bcc, toccando un record a livello regionale.

«A fine 2021 avevamo già in pancia circa l’80% dei crediti acquistabili rispetto alla nostra capacità fiscale compresa tra i 35 e i 40 milioni – spiega Rivoira – e grazie al processo avviato per la certificazione dei crediti, abbiamo scelto di andare sul mercato secondario alla ricerca di controparti interessate a riacquistarli». Questo passaggio ha dato nuovo slancio al business anzitutto all’interno del Gruppo di cui Banca di Credito Cooperativo di Cherasco fa parte, Cassa Centrale Banca, per poi arrivare a controparti assicurative o bancarie.

La normativa antifrode ha reso più complesso il processo ma l’espansione è andata avanti. «Nell’arco del 2022 – aggiunge Rivoira – abbiamo ceduto crediti per circa 65 milioni e questo per noi è importante perché ci ha permesso di dare continuità alle richieste della nostra clientela, sia privati che imprese, in un momento in cui l’intero sistema di era praticamente bloccato».