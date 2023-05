La Bcc di Napoli apre nuova sede a Casoria

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La banca di credito cooperativo di Napoli cresce. E forte di un bilancio che registra un incremento significativo si espande e apre una nuova sede a Casoria.

Si tratta di un vero e proprio hub del credito cooperativo, nell'area nord di Napoli, in un territorio considerato «ricco e stimolante» con oltre 76 mila abitanti. Proprio la presenza di famiglie e imprese e un tessuto imprenditoriale vivace nel terziario e nell’artigianato hanno spinto l'istituto di credito, come ribadito dal presidente della Bcc di Napoli Amedeo Manzo, «a investire in questo territorio che oltretutto ha dato i natali a numerosi santi e beati, tra questi Ludovico che fondò l’Istituto caritatevole dedicato a San Francesco ad Assisi».

La filiale di Casoria offre anche una zona accessibile ai soli clienti della Bcc dove sarà possibile utilizzare, fino alle ore 20, le due casse self automatiche messe a disposizione dalla filiale per tutte le operazioni bancarie. Ma non ci saranno solo operazioni creditizie presso il nuovo sportello della banca. La filiale di Casoria della Bcc di Napoli, al fine di promuovere la cultura locale, ospiterà anche teche dove esporre opere degli artisti campani. E in tal direzione lo spazio espositivo è stato inaugurato dal maestro Enzo Marino, artista nato a Casoria, pittore, scrittore e performer che, nella sua carriera, ha ricoperto diversi incarichi di rilievo, tra cui rappresentante dell’arte italiana alle Olimpiadi di Pechino.

Il 6 maggio, inoltre, l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio dell'istituto di credito. «È il migliore bilancio della fondazione – commenta il presidente –. Un trend costante di crescita in termini di raccolta, soci, clienti e sofferenze bassissime che confermano la validità del modello che abbiamo proposto in questi anni e che mette l'uomo con le sue idee al centro del progetto, affiancato a una profonda conoscenza del territorio e dei suoi protagonisti grazie al grande patrimonio di relazioni messe in campo in questi anni». Quanto ai numeri, al 31 dicembre si contano 4.807 soci e 5.300 clienti che registrano una crescita del 2,77 per cento. Crescita che si registra in tutti gli altri settori, dagli impieghi totali clientela (146 milioni di euro) alla raccolta complessiva (320 milioni di euro) sino al patrimonio totale netto cresciuto del 9,29 per cento.

La Bcc campana porta in dote nelle sue nuove iniziative «una filosofia di crescita che guarda all'algoretica, al rating umano, alla democrazia di opportunità come valori centrali del nostro Pantheon di riferimento che consente di essere una banca sana e soprattutto un punto di attrazione per la città e tutta l'area metropolitana, per le famiglie e per le imprese, reinvestendo sul territorio tutto ciò che raccogliamo, restituendo ai napoletani ciò che i napoletani sottoscrivono».