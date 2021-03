La Bce accelera gli acquisti di titoli

Il rialzo non è benvenuto, anche se al momento è relativamente limitato. «Le banche - ha spiegato la presidente Christine Lagarde in conferenza stampa - usano i tassi di interesse risk-free e i rendimenti dei titoli di Stato come punti di riferimento per determinare le condizioni del credito. Se consistenti e persistenti, rialzi in questi tassi di interesse, se non contrastati, potrebbero trasformarsi in un prematuro irrigidimento delle condizioni finanziarie per tutte i settori dell’economia». Un irrigidimento cadrebbe inoltre in una situazione che già vede un indebolimento del flusso di credito alle imprese non finanziarie.

È un rialzo oltretutto non giustificato dal miglioramento delle condizioni economiche, che restano - ha spiegato Lagarde - «incerte» in relazione all’andamento dell’epidemia e delle campagne vaccinali (il pil, oltretutto, potrebbe contrarsi di nuovo in questo primo trimestre), né dalle prospettive di inflazione che «sono ampiamente invariate rispetto alle proiezioni di dicembre».

Le proiezioni di marzo indicano ora un pil in crescita del 4% nel 2021, del 4,1% nel 2022, e del 2,1% nel 2023 con rischi più bilanciati nel medio periodo (ma ancora al ribasso nel breve periodo). L’inflazione (media annua) è prevista intanto all’1,5% nel 2021, all’1,2% nel 2022 e nell’1,4% nel 2023, con una marginale revisione al rialzo quest’anno e il prossimo, a causa però di fattori transitori.