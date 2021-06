La Bce accelera sulla Strategy Review e apre ai pareri del mercato

3' di lettura

Colpo di acceleratore sulla Strategy Review: i vertici della Banca centrale europea si riuniscono oggi e domani - per la prima volta dal primo lockdown - in una località segreta nella periferia di Francoforte, in zona Taunus, per discutere della Revisione strategica: ridefinire o affinare gli obiettivi della politica monetaria (la definizione della stabilità dei prezzi, dell’inflazione) ed esplorare nuove aree come il cambiamento climatico e nuovi strumenti come l’euro digitale. Il cammino della ...