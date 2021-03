La Bce affronta il rialzo dei rendimenti Le condizioni monetarie di Eurolandia tendono a irrigidirsi per motivi slegati dall’andamento dell’economia, mettendo la politica monetaria in una situazione non facile di Riccardo Sorrentino

Troppo presto. La Banca centrale europea ha annunciato, nella riunione di gennaio, di voler fare riferimento alle condizioni finanziarie per calibrare il proprio intervento monetario e, in modo del tutto indesiderato, sulla spinta del rialzo dei rendimenti Usa, queste condizioni finanziarie si sono irrigidite. Il consiglio direttivo sarà quindi nelle condizione di dover subito decidere se la situazione già richiede una modifica delle misure monetarie, e quali.

Curva dei rendimenti in rialzo

È ormai molto evidente come e quanto si sia modificata la situazione. La curva dei rendimenti, che solo a dicembre era vicina ai minimi dall'esplosione dell'epidemia – e in ogni caso a livelli decisamente bassi – si è rapidamente spostata verso l'alto,

riavvicinandosi ai livelli di inizio 2020, precedenti la pandemia, e a quelli di aprile 2020, che ancora risentivano dell'irridigimento imposto dall'elevata incertezza nelle prime fasi del Covid. Una parte dell'impegno profuso dalla Bce nei mesi scorsi è stato azzerato dai mercati.

Decennali ai livelli di giugno

Ha pesato la spinta dei rendimenti a lunga scadenza negli Usa, che a loro volta risentano dei timori di un'esplosione dell'inflazione. Il maxi piano da 1.900 miliardi approvato dall'amministrazione Biden in aggiunta a quelli già varati dall'amministrazione Trump, se associato alla possibile ripresa dei consumi – gli extra risparmi, negli Usa, sono stati notevoli – potrebbero effettivamente spingere in alto i prezzi. Questo è almeno il timore di diversi economisti, alcuni dei quali vicini al partito democratico. Non mancano fattori frenanti – la demografia, la globalizzazione, la tecnologia – ma non è chiaro se possano essere sufficienti. In Eurolandia, pur in assenza di uno stimolo fiscale comparabile per dimensioni e, soprattutto, per composizione – è abbastanza evidente il rialzo dei rendimenti dei decennali, tornati ai livelli di giugno quando era ancora in corso la fase di ritorno ai tassi prevalenti prima dell'epidemia.

In rialzo i tassi a breve

Sono però aumentati anche i rendimenti a breve, decisamente più importanti per la politica monetaria (e per la definizione delle condizioni monetarie). In questo caso il rialzo è meno intenso, i tassi sono tornati ai livelli di settembre e restano marginalmente inferiori alle condizioni pre-Covid. In ogni caso è questo l'aspetto più preoccupante della nuova situazione.

La Bce ha mostrato di non usare, neanche in modo implicito, non dichiarato, quella strategia di controllo della curva dei rendimenti che molti analisti avevano ipotizzato. L'intervento della Banca centrale ha puntato esclusivamente a evitare la frammentazione di Eurolandia: i rendimenti complessivi e quelli dei soli bond con rating AAA sono rimasti allineati sulle principali scadenze (mentre si erano allontanti all'esplodere dell'epidemia).