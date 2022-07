Bce sceglie la linea dura: prima stretta dal 2011 e vara lo scudo anti-spread

È possibile che la Bce abbia voluto - di nuovo - evitare che i mercati andassero “troppo oltre” nelle loro aspettative sui tassi, frenando una crescita che, anche se già in rallentamento, appare ancora relativamente robusta (il mercato del lavoro è «forte») e lascia aperta la possibilità di un raffreddamento dei prezzi non troppo doloroso (i rischi restano orientati al ribasso): la Bce non precede recessione per quest’anno o per il prossimo.

Per quanto la Bce preveda un’inflazione a livelli ancora «indesiderabilmente» alti nei prossimi mesi - anche a causa dell’euro/dollaro, a cui la presidente Christine Lagarde ha fatto un rapido accenno in conferenza stampa - pensa anche che in assenza di ulteriori shock la dinamica dei prezzi possa tornare in linea con l’obiettivo.

Tpi e titoli pubblici

Fondamentale, per adottare un approccio più duro al contrasto dell’inflazione, il varo dello scudo anti-spread, chiamato non a caso Transmission Protection Instrument (Tpi). Lo strumento ha infatti il solo scopo di «sostenere l’effettiva trasmissione della politica monetaria», che potrebbe essere invece danneggiata da tassi di mercato troppo diseguali.

Il Tpi riguarderà i titoli pubblici in senso ampio - e solo eccezionalmente quelli privati - con scadenze tra uno e dieci anni. Potrà essere attivato solo a favore di Stati che non sono soggetti a una procedura di deficit eccessivo, che non presentino severi squilibri macroeconomici, e che abbiano rispettato le raccomandazioni europee. Sarà valutata anche la sostenibilità della loro posizione fiscale, in base alle analisi di Commissione Ue, Esm, Fmi e altre istituzioni (comprese la stessa Bce). Dovranno inoltre aver adottato sane politiche economiche, comprese quelle previste dal Pnrr.

Valutazioni tecniche per definire le “dinamiche disordinate”

Lo strumento, inoltre, «può essere attivato di fonte a dinamiche di mercato disordinate e non giustificate che possano porre serie minacce alla trasmissione della politica monetaria». È molto probabile che, per definire le “dinamiche disordinate”, la Bce adotti valutazioni tecniche e non politiche, come accadde con il cambio dell’euro nel 2000 (in quel caso si era di fronte a “scommesse a senso unico”, tutte al ribasso).