La Bce alza i tassi ai massimi storici

La Bce ha deciso di alzare i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,50%, quello sui depositi al 4% (il massimo storico), e quello sui prestiti marginali al 4,75%. La stretta potrebbe forse concludersi, anche se le porte per nuovi rialzi restano ben aperte: il messaggio della Bce segnala forse il raggiungimento di un difficile compromesso tra falchi e colombe a scapito, come già in altre occasione, della chiarezza: «Il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse hanno raggiunto un livello che, mantenuto per una durata sufficientemente lunga, darà un notevole contributo a un tempestivo ritorno dell’inflazione all’obiettivo», spiega il comunicato emesso subito dopo la riunione.

Non è un impegno, però, a tenere i tassi fermi. Il «notevole contributo» non significa che saranno sufficienti e infatti il comunicato sottolinea che «le future decisioni del consiglio direttivo assicureranno che i tassi Bce saranno fissati a un livello sufficientemente restrittivo per tutto il tempo necessario». Il Consiglio direttivo «continuerà a seguire - aggiunge la nota - un approccio dipendente dai dati per determinare il livello appropriato e la durata della stretta. In particolare - continua - le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione», alla luce dei prossimi dati.

La decisione, in parte inattesa, trova il suo motivo principale nelle nuove proiezioni sull’andamento dell’inflazione, ora prevista al 5,6% (medio) per il 2023 e al 3,2% nel 2024, due stime riviste al rialzo rispetto alle proiezioni di giugno (rispettivamente 5,4% e 3%. Per il 2025, la Bce si aspetta invece un’inflazione più bassa: 2,1%, in linea quindi con l’obiettivo, dal 2,2% indicato a giugno. L’inflazione core, quella immediatamente aggredibile dalla politica monetaria, è prevista al 5,1% quest’anno, al 2,9% il prossimo e al 2,2% nel 2025 (a giugno, rispettivamente, 5,1%, 3,0% e 2,3%).

Riviste sensibilmente al ribasso - inevitabilmente dal momento che la politica monetaria inizia a manifestare i suoi effetti - anche le proiezioni sulla crescita, soprattutto per l’anno prossimo: 0,7% quest’anno, 1,0% nel 2024 e 1,5% nel 2025. A giugno le stime indicavano rispettivamente lo 0,9%, l’1,5% e l’1,6%:.