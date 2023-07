La Bce alza i tassi di interesse al 4,25% dal 4,0%

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Bce continua la lotta all’inflazione dell’Eurozona alzando di nuovo il costo del denaro. La decisione presa nella riunione di giovedì 27 luglio ha portato il tasso di riferimento al 4,25%, dal 4%, con un aumento di 25 punti base. Il tasso sui depositi è salito al 3,75%, quello sulla marginal lending facility al 4,50%. La decisione è stata unanime.

Per il futuro, il comunicato pubblicato dopo la decisione lascia aperte le porte a eventuali nuovi rialzi, ma è importante il nuovo linguaggio adottato dalla Banca centrale: i tassi di interesse non «saranno portati a livelli sufficientemente restrittivi per ottenere un rapido ritorno all’obiettivo», come recitava il comunicato di giugno, ma «saranno fissati a livelli sufficientemente restrittivi per il tempo necessario».

È una formulazione - sottolineata in conferenza stampa anche dalla presidente Christine Lagarde - che toglie l’idea del movimento, senza però prendere - come ormai di consueto nella politica monetaria - impegni per il futuro. Le future decisioni, emerge dal comunicato, riguarderanno «livello e durata» della stretta. A settembre e nei prossimi meeting «potremmo alzare i tassi, o mantenerli fermi. E quello che decideremo a settembre non sarà definitivo». «Spero che questo sia molto chiaro», ha poi aggiunto: «Ci stiamo muovendo verso una fase in cui saremo dipendenti dai dati». La presidente non ha voluto ripetere, però l che la Bce non sta pensando a una pausa, come aveva invece fatto in passato, né ha voluto sottoscrivere l’opinione di alcuni governatori secondo cui il rischio di fare troppo poco è più alto di quello di fare troppo.

La Bce, in ogni caso, ritiene che l’inflazione «resterà troppo alta per troppo tempo», pur ammettendo che «continua a calare» e, ha aggiunto Christine Lagarde, «scenderà ulteriormente nella parte restante dell’anno», pur restando al di sopra dell’obiettivo. La stretta sta avendo effetto: le condizioni di finanziamento «si sono irrigidite e frenano in misura crescente la domanda», effetto che «rappresenta un fattore importante per riportare l’inflazione all’obiettivo».

I titoli in scadenza acquistati con il programma App, il quantitative easing, non saranno più reinvestiti, ha spiegato la Bce, senza dare però più indicazioni sul ritmo della riduzione del portafoglio. La remunerazione delle riserve obbligatorie è stata intanto fissata allo zero per cento, riducendo l’ammontare degli interessi da versare alle banche. Una decisione che, secondo la Banca centrale, «preserverà l’efficacia della politica monetaria» anche «assicurando la completa trasmissione delle decisioni sui tassi ai mercati monetari».