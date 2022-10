La Bce alza i tassi, i rendimenti scendono: come cambiano le aspettative dei mercati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel giorno in cui la Banca centrale europea ha alzato per la seconda volta consecutiva i tassi di 75 punti base (cosa che non era mai avvenuta nella storia dell’Eurozona) i tassi delle obbligazioni sono invece andati giù con il rendimento del BTp a 10 anni tornato al 4% (il 21 ottobre era al 4,9%) e quello del Bund scivolato a tratto sotto il 2% quando una settimana fa scambiava oltre il 2,5%.

Cambio di aspettative

Come si giustifica questa reazione opposta del mercato all’azione della Bce? La risposta sta tutta nel cambio...