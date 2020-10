La Bce apre all’euro digitale. Panetta: «Questione urgente» La Bce apre all’euro digitale, moneta di banca centrale in forma elettronica che affianca le banconote ed è complementare al contante. Al via il 12 ottobre la consultazione pubblica. Per Fabio Panetta, membro del Board, è una questione “urgente” di Isabella Bufacchi

La sede della bce a Francoforte (Epa)

La Bce apre all’euro digitale, moneta di banca centrale in forma elettronica che affianca le banconote ed è complementare al contante. Al via il 12 ottobre la consultazione pubblica. Per Fabio Panetta, membro del Board, è una questione “urgente”

3' di lettura

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE

FRANCOFORTE - La Bce apre all’euro digitale, una moneta di banca centrale in forma elettronica a cui tutti i cittadini e le imprese avrebbero accesso per effettuare pagamenti giornalieri «in modo rapido, semplice e sicuro» come con le banconote ma in forma digitale. L'euro digitale si affiancherebbe al contante, senza sostituirlo e dunque l’Eurosistema continuerà a emettere contante in ogni caso.

La Task force dell’Eurosistema sulla moneta digitale di banca centrale ha pubblicato un rapporto sui pro e contro di questa rivoluzionaria innovazione, che sarà alla base di una consultazione pubblica al via il 12 ottobre.

Con un euro digitale si introdurrebbe una moneta di banca centrale in forma elettronica a cui tutti i cittadini e le imprese avrebbero accesso per effettuare pagamenti giornalieri in modo rapido, semplice e sicuro, come con le banconote ma in forma digitale.

L'euro digitale si affiancherebbe al contante, senza sostituirlo. Sarà complementare. L'Eurosistema continuerà a emettere contante in ogni caso. La decisione sull’introduzione dell’euro digitale spetterà al Consiglio Direttivo.

«Dovremmo essere preparati all'emissione di un euro digitale qualora ce ne fosse bisogno» ha dichiarato la presidente Christine Lagarde facendo intendere che la Bce è pronta ad accelerare questo lungo percorso, già avviato dalla Federal Reserve e dalla Banca centrale cinese: la creazione di un euro digitale potrebbe richiedere da 1,5 a 3 anni, per mettere a punto infrastrutture ( back office e front office) e complessi aspetti legali.