La Bce dà il via a una stretta graduale. Sarà sufficiente?

Euro in rapida flessione

Ha attirato molto l'attenzione – giustamente – la flessione dell'euro verso il dollaro: un calo che si ripresenta anche per il cambio effettivo, l'indice calcolato nei confronti di tutte le principali valute. Da sola la Bce, come qualunque altra banca centrale, può fare poco per contrastare i movimenti della moneta, in questo caso giustificati dalla diversa velocità delle “strette” nelle differenti giurisdizioni. È però innegabile che un cambio in rapida flessione implica un aumento dell'inflazione importata con i beni stranieri. Non è escluso che, in conferenza stampa, Lagarde possa alzare il livello di allarme. Resta il fatto che un euro così debole può essere considerato sintomo di una politica monetaria ancora troppo espansiva.

Disoccupazione ai minimi

È chiaro che, per valutare l'opportunità di una stretta più rigida, occorre anche tener conto del aspetto della crescita economica. Anche se l'attività economica non è un obiettivo, se non secondario, della Banca centrale europea, è chiaro che è il suo rallentamento che può portare – ma non immediatamente – a un raffreddamento dei prezzi. Calibrare bene la decelerazione è quindi essenziale. Non si può dire però, al momento che Eurolandia sia a rischio di una frenata brusca: la disoccupazione è ai minimi storici, i prestiti – a maggio – erano ancora in crescita (con un costo del credito che non risentiva ancora delle aspettative di inflazione). Fare qualcosa in più, tenuto conto che il rischio è quello di dover pagare un costo più alto in futuro, sarebbe forse possibile.