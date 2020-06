La Bce divulga documenti confidenziali per disinnescare la mina della sentenza della Corte tedesca

I giudici della ECJ diedero a suo tempo un parere positivo, che è quel che conta per la Bce, soggetta giuridicamente solo alle decisioni della Corte di giustizia europea.

La Bce, come più volte spiegato dalla presidente Christine Lagarde e dai membri del Comitato esecutivo, non è soggetta alle decisioni e ai rilievi delle Corti di giustizia o Corti costituzionali nazionali. Tuttavia, come messo in chiaro in una recente intervista del presidente della Bundesbank Jens Weidmann a F.A.Z., il problema sollevato dalla sentenza di Karlsruhe va risolto in modo da «rispondere adeguatamente alla Corte tedesca e al tempo stesso mantenere l’indipendenza della Bce e della Bundesbank».

Nel caso di mancato chiarimento entro i tempi prefissati dei tre mesi, infatti, i giudici di Karlsruhe si sono spinti fino sentenziare una reazione estremamente drastica: l’abbandono da parte della Bundebank del programma Pspp. Sebbene la Bce sarebbe in grado di continuare senza problemi il Qe, con le 18 banche centrali nazionali dell’Eurosistema perfettamente in grado di ripartirsi la quota degli acquisti della Buba, l’uscita della banca centrale tedesca dal Qe provocherebbe un danno devastante all’indipendenza della Bce e alla sua reputazione e potenza di intervento, che deve essere illimitato, cioè, limitato solo dal suo mandato.

Per evitare il peggio, dal momento che la Bundesbank è soggetta alle decisioni della Corte costituzionale tedesca, la Bce consentirà alla Bundesbank di fornire al governo e al parlamento la documentazione necessaria per poter confermare a Karlsruhe che le decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea vengono prese dopo un’analisi molto approfondita del Consiglio direttivo su implicazioni ed effetti, costi e benefici, anche in ambito economico e fiscale nel rispetto della proporzionalità .

I giudici di Karlsruhe hanno chiamato in causa e si sono rivolti direttamente alle autorità tedesche che sono soggette alla sua sfera di azione, governo e parlamento. Il ruolo della Bundesbank sarà comunque chiave: Weidmann potrebbe essere chiamato a testimoniare davanti al Parlamento. Nell’intervista a F.A.Z., il presidente della Buba ha sdrammatizzato, sostenendo che il dialogo con le istituzioni rientra nella normalità.