La Bce, il doppio errore e il boomerang dei tassi reali

La Bce continua a perseguire una politica in cui c’è un doppio errore. Il primo è quello di stare zitta: non annunzia il percorso futuro dei tassi di interesse, aumentando l’incertezza. Il secondo è forse anche peggiore del primo: lascia intendere che i tassi di interesse certo non scenderanno, anzi verosimilmente rimarranno alti a lungo, pronti a salire. L’allusione rischia di confondere ancor di più le aspettative, incidendo sui tassi reali, quelli che contano per la crescita. Il rischio è che la restrizione monetaria diventi anche più dura di quello che a Francoforte si vorrebbe. Un autentico boomerang.

La pubblicazione del bollettino economico della Bce non ha portato novità sul fronte della comprensione della strategia di politica monetaria per i prossimi mesi. Si continuerà con la politica diciamo dell’usignolo «muto, perché ama il buio, ma occhieggiante», modificando ad hoc la metafora shakespeariana: da un verso, si continua a non annunziare il percorso futuro dei tassi, proseguendo nella politica delle decisioni prese riunione per riunione; da un altro verso, si allude a tassi che di sicuro non scenderanno, e magari aumenteranno, per lungo tempo; poi l’allusione ieri è diventato una dichiarazione della presidente Lagarde, che ha parlato di «almeno due trimestri». È una politica in cui si sommano due errori. Vediamo perché.

Partiamo da quella che viene ritenuta la situazione ideale: una congiuntura economica caratterizzata dai cosidetti tempi normali: non sono presenti squilibri macroeconomici rilevanti, e la crescita economica dipende dal tasso reale atteso. Il tasso reale atteso è quello che determina le decisioni delle imprese, reali e finanziarie, nonché delle famiglie, circa il livello di indebitamento: più il tasso reale atteso sarà basso, più aumenterà il debito, più investimenti e consumi aumenteranno, e con loro la crescita economica. Il tasso reale atteso dipende a sua volta dalla differenza tra il tasso nominale atteso e l’inflazione attesa. Entrambe le variabili dipendono da quello che la banca centrale fa e dice. Ecco perché la migliore analisi economica prescrive la massima trasparenza della politica monetaria, cioè l’allodola shakespeariana, che ama la luce: tassi di interesse ed immissioni di liquidità devono essere programmate ed annunziate (regola monetaria), con l’impegno a rivederle in presenza di notizie e/o previsioni rilevanti (flessibilità).

La regola monetaria flessibile ha sostanzialmente caratterizzato

la politica della Bce fino al luglio 2022.

Poi la Bce si è arresa all’evidenza che l’inflazione non poteva essere più definita temporanea, ed il ritorno alla normalità andava spostato in avanti: dal 2024 al 2025. La strategia diventava quella dell’usignolo, con l’argomento che con l’aumento dell’incertezza tale scelta diveniva obbligata. Ma l’analisi economica e l’esperienza di altri Paesi ha continuato a dire l’opposto: da un lato, l’aumento dell’incertezza rende ancor più importante il ruolo della banca centrale come bussola per l’economia privata; da un altro lato, le banche centrali svedese,

norvegese e neo zeolandese continuano ad utilizzare la strategia degli annunzi monetari.