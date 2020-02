La Bce dovrebbe rivedere la misura dell’inflazione, non l’obiettivo Trovare alternative praticabili all'attuale strategia della BCE si sta rivelando difficile senza rimettere in discussione la metodologia stessa con cui è misurata l’inflazione di Marcello Minenna

Dopo il varo ufficiale del processo di revisione degli obiettivi e degli strumenti di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) da parte del Presidente Lagarde il 23 gennaio u.s., il dibattito si sta intensificando. Non sorprendentemente, commentatori ed analisti si stanno concentrando sugli aspetti macroscopici della questione, principalmente sui livelli di inflazione che la BCE dovrebbe perseguire.

Allo stato attuale, dal 2003 la BCE persegue la stabilità monetaria attraverso un obiettivo di inflazione “vicina ma inferiore al 2%”, una dicitura ambigua frutto di un compromesso tra i falchi del board BCE guidati tradizionalmente dalla Bundesbank – che puntavano ad un obiettivo di stabilità in senso stretto, lo 0% di crescita dei prezzi – e le colombe, più inclini a seguire la Federal Reserve (FED) che aveva stabilito un obiettivo pari al +2%. Il processo politico di determinazione dell'obiettivo ha dunque imposto una visione “asimmetrica”, in cui la soglia dell'1,7%-1,9% doveva essere intesa come un limite massimo di un ventaglio di valori positivi ammissibili. Fin dal 2011 la BCE ha cercato di smentire questa posizione, spiegando come l'obiettivo fosse da intendersi in senso “simmetrico”, cioè potesse ammettere anche scostamenti superiori alla soglia se fosse stata osservata comunque una convergenza progressiva verso l'obiettivo. Purtroppo, complice anche un supporto implicito dei falchi all'interpretazione più restrittiva, gli operatori non hanno mai dato credito al concetto di obiettivo simmetrico riflettendo aspettative sistematicamente inferiori al valore indicato.

Questo concetto di “valore massimo” oltre il quale la BCE sarebbe intervenuta aggressivamente per combattere l'inflazione ha funzionato molto bene fino al 2013, servendo allo scopo di contenere l'impatto degli aumenti vertiginosi dei prezzi del petrolio e delle materie prime sul livello generale dei prezzi nel 2007-2008. In media si è osservata un'inflazione del 2% dal momento in cui la BCE ha assunto il proprio mandato nel 1999 fino a circa metà 2014 (cfr. Figura 1).

EUROZONA - INFLAZIONE TEORICA E REALIZZATA Base gennaio 1999 = 100 (Fonte: Eurostat )

Tuttavia dalla crisi finanziaria del 2009, l'inflazione a livello globale è diminuita da una media annua del 4,9% al 2,2%. Nell'area Euro, nonostante tassi di interesse bassi (e negativi), l'inflazione non supera ora l'1%. L’impostazione asimmetrica della politica monetaria BCE ha contribuito a remare contro il raggiungimento dell'obiettivo, in un contesto caratterizzato dapprima da un indebolimento strutturale della domanda (2009-2013) e poi da shock permanenti dal lato dell'offerta (2014-2019).

In particolare, dal 2014 la crescente quota di importazioni da paesi extra-UE - in particolare dalla Cina - e un sostenuto ritmo di innovazione tecnologica hanno appiattito i prezzi di quei beni che costituiscono il 25% del paniere che la BCE considera. La crescente internazionalizzazione delle catene di approvvigionamento industriali ha reso i cicli dei prezzi sempre più globali, mentre l'ascesa dello shale oil USA ha spinto il mercato petrolifero verso un nuovo equilibrio caratterizzato strutturalmente da un prezzo più basso. In media, tutti i prezzi dell'energia che sono strettamente correlati a quelli del petrolio hanno contribuito all'inflazione annua dell'area Euro per un +0,6% dal 1995 al 2012. Dal 2014 questo contributo dei prezzi dell'energia è sceso a 0. Infine la perdita di potere di contrattazione collettiva e lo spostamento verso un'economia dei servizi, insieme all'invecchiamento della forza lavoro, hanno forzatamente frenato la crescita salariale.