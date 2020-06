Bce svela i numeri del Qe pandemico: comprati 37,36 miliardi di BTp in due mesi, il 20% del totale

Il PEPP è temporaneo: dovrebbe finire il 31 dicembre 2020 o quando la Bce “riterrà che la fase critica della COVID-19 si sia conclusa”. Potrebbe essere esteso oggi. Il mercato punta su un'estensione e anche un aumento dell'importo di 500 o 750 miliardi.

Il PEPP è molto più flessibile rispetto al PAA, perchè mira a chiudere gli spread ed evitare la frammentazione. Ma rispetto al PAA, il QE tradizionale, al momento non include il reinvestimento del capitale rimborsato dei titoli di Stato che scadono.

Per potenziare al massimo la flessibilità, nel programma pandemico PEPP la Bce ha rivisto “limiti autoimposti” per rendere l'intervento “proporzionato ai rischi da affrontare”: 1) sospende la regola del tetto su singola emissione e singolo emittente; 2) adotta un “approccio flessibile” alla composizione degli acquisti trasformando in benchmark la chiave capitale (allocazione degli acquisti in base allo schema di sottoscrizione del capitale della Bce); 3) la gamma dei titoli di Stato acquistabili nel PEPP è stata estesa a 70 giorni di vita residua, quindi molto sulla parte a breve della curva; 4) per rispondere ad circostanze eccezionali, i titoli di Stato greci junk bond sono considerati idonei per gli acquisti del PEPP: è scontato che questo waiver sia esteso ad altri Stati, se necessario. L'aggiunta di altre categorie di assets è un cantiere aperto.