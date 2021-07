La Bce lancia il progetto di euro digitale: Lagarde: «Si cambia marcia»

2' di lettura

La Bce ha lanciato il progetto dell’euro digitale nella sua fase esplorativa, dopo un consiglio direttivo non di politica monetaria cui ha partecipato il presidente ell’Eurogruppo Pascal Donohue che ha dato pieno appoggio all’operazione. Lo si legge in un comunicato della Bce. Christine Lagarde, presidente della Bce, ha parlato dei “risultati incoraggianti” giunti dalle consultazioni con cittadini, professionisti e analisi e prove sperimentali. “Tutto ciò ci ha spinti a fare un passo in più e iniziare il progetto di euro digitale”.

“Sono passati nove mesi da quando abbiamo pubblicato il nostro rapporto sull’euro digitale. In quel periodo abbiamo svolto ulteriori analisi, chiesto spunti a cittadini e professionisti, e condotto alcune sperimentazioni, con risultati incoraggianti. Tutto ciò ci ha portato a decidere di cambiare marcia e avviare il progetto dell’euro digitale”. E’ quanto afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel comunicato. “A seguito della decisione - si legge nel comunicato Bce - il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe si è unito alla riunione, si è congratulato con il Consiglio direttivo e ha espresso il suo pieno sostegno al progetto”. “Il nostro lavoro - ha aggiunto Lagarde - mira a garantire che nell’era digitale i cittadini e le imprese continuino ad avere accesso alla forma di denaro più sicura, la moneta della banca centrale”.

“Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso oggi di avviare la fase istruttoria di un progetto sull’euro digitale. La fase di indagine durerà 24 mesi e mirerà ad affrontare le questioni chiave riguardanti la progettazione e la distribuzione”. E’ quanto scrive Fabio Panetta, membro del consiglio direttivo Bce, in una lettera inviata a Irene Tinagli, presidente della Commissione degli affari economici e monetari del Parlamento Europeo, pubblicata sul sito della banca centrale. “Un euro digitale - scrive Panetta - deve essere in grado di soddisfare le esigenze degli europei e allo stesso tempo aiutare a prevenire attività illecite ed evitare qualsiasi impatto indesiderato sulla stabilità finanziaria e sulla politica monetaria”. La decisione odierna, aggiunge Panetta, non condiziona le futura decisione sulla possibile emissione effettiva di un euro digitale, decisione che arriverà solo in seguito. “In ogni caso - conclude Panetta - un euro digitale andrebbe a integrare il contante, non a sostituirlo”.