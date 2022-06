La Bce muove sui tassi, ma il mercato ha già in parte anticipato il suo «lavoro»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«La Bce non può più rimanere ferma, si sta preparando al primo rialzo dopo anni e il mercato ha già prezzato anche molte delle mosse che saranno decise nei prossimi mesi: in questo modo sta però già svolgendo gran parte del lavoro per conto della Banca centrale, che alla fine potrebbe non essere costretta ad agire in modo aggressivo come ci si aspetta». È una sorta di paradosso quello messo in evidenza da Gianluca Ungari, head of portfolio management Italy di Vontobel, che tuttavia non rappresenta...