«La Bce non vieterà i dividendi, ma le banche siano più caute»

«Una raccomandazione sullo stop a dividendi e buyback come in pandemia non è nei piani della Bce-SSM. Ma le banche dovranno aggiornare le traiettorie di capitale per tenere conto esplicitamente di una recessione. Ci saranno sfide complesse da superare nel futuro prossimo dell’area dell’euro». Il monito arriva da Kerstin af Jochnick, membro del Consiglio di vigilanza della Bce-SSM, in questa intervista esclusiva. Kerstin af Jochnick terrà un discorso oggi a Milano alla conferenza annuale di AEDBF (...