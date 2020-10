La Bce prepara un nuovo intervento a dicembre

SPREAD TRA I RENDIMENTI DEI TITOLI UEM E DEI TITOLI AAA Loading...

La distanza che si era venuta a creare, nelle prime settimane dell’epidemia, tra i rendimenti dei titoli con rating AAA (particolmente appetibili da parte di investitori in cerca di sicurezza) e i rendimenti di tutti i titoli – una misura della potenziale frammentazione del sistema finanziario e della catena di trasmissione della politica monetaria – è stata azzerata e si è tornati su alcune scadenze persino al di sotto dei livelli degli ultimi 20 mesi.

Cambio stabile su livelli alti

L’EURO SULLA MEDIA DI LUNGO PERIODO Loading...

L’euro si è stabilizzato. Il cambio effettivo – calcolato verso un paniere di valute – resta a livelli piuttosto elevati e il rialzo iniziato a fine primavera aveva allarmato i banchieri centrali di Francoforte. Il consiglio ha rinunciato però a forzare troppo la mano, e giustamente: i cambi non dipendono dalle scelte della singola autorità monetaria, soprattutto se le monete hanno rilevanza internazionale o, come l’euro, regionale. Attualmente è a livelli superiori alla media di lungo periodo – che è un’indicazione semplicistica del suo valore neutrale – ma l’impatto sulle condizioni finanziarie è decisamente inferiore a quello dei rendimenti.

Prestiti in crescita

LA CORSA DEI PRESTITI ALLE AZIENDE Loading...

I prestiti alle imprese non finanziarie continuano intanto ad aumentare. Hanno decisamente rallentato a giugno e luglio – ma i dati non sono destagionalizzati: in genere calano a giugno e ad agosto (e a dicembre) – rispetto ai ritmi rapidissimi dei primi tempi dell’epidemia. L’aumento rapido della base monetaria, e quindi delle riserve delle banche, continua a trasformarsi in credito all’economia reale (grazie anche alle garanzie governative). Senza creare pressioni sui prezzi – che restano molto lenti, e persino in “retromarcia”, negli ultimi mesi – e quindi senza effetti collaterali non benvenuti.