La Bce pronta a un piano ultraespansivo, ma non sarà una decisione facile

L’incertezza, però, ha avuto un effetto importante: le aspettative di inflazione misurate dagli inflation rate swap sono crollate fino all’1,13% per il lungo periodo (2024-2029), per risalire oggi all’1,235%. Anche le previsioni degli analisti - raccolte e riassunte dalla Bce - puntano all’1,7% nel periodo 2019-2024, un minimo storico, ma la situazione nel breve e nel medio, pur “indebolita”, ha conosciuto momenti peggiori.

Inflazione salariale ancora sostenuta

INFLAZIONE SALARIALE Fonte: Eurostat

Sembrerebbe un motivo sufficiente per intervenire: la Bce, in fondo, ha il compito di gestire le aspettative di inflazione. Quanto è affidabile, però, la misura di mercato? La Federal reserve, al contrario della Bce, ha sempre riservato un’attenzione limitata a questi strumenti finanziari, che possono dare indicazioni alterate da premi al rischio e alla liquidità: il tasso di inflazione atteso da essi espresso è il prezzo dello swap, lo scambio tra un tasso legato all’inflazione e uno fisso. Un temporaneo sganciamento delle quotazioni dai fondamentali - anche ipotizzando mercati efficienti - non è impossibile. Le pressioni sui prezzi, peraltro, non conoscono vere inversioni di rotta: l’inflazione salariale - costo del lavoro nominale orario meno produttività reale oraria - è per esempio leggermente calata, restando però intorno al 2% (la media del dopo-crisi è inferiore allo zero).

Salari collettivi ancora in crescita

I SALARI NELLA NEGOZIAZIONE COLLETTIVA Variazione annua. Fonte: Bce

La Bce dà una certa importanza anche ai salari definiti con contrattazione collettiva, molto diffusi in Eurolandia. In queste retribuzioni, sindacati e datori di lavoro cercano di anticipare l’andamento di produttività e inflazione, in base alle loro aspettative, che sono quindi altrettanto importanti di quelle finanziarie. Le ultime rilevazioni della stessa Bce mostrano un aumento annuo del 2% che non è elevatissimo rispetto alla media di lungo periodo (2,4%) e che, immaginando una produttività superiore a zero, punta a un’inflazione inferiore all’obiettivo del 2%. Resta però superiore alla media del dopo crisi (1,77%) e segnala solo un rallentamento non brusco.