La Bce resta accomodante: «Ripresa, le varianti Covid preoccupazione maggiore»

La Banca centrale europea non è uno “spettatore passivo”. È pronta a intervenire per evitare un inasprimento importato dagli Usa e prematuro delle condizioni di finanziamento per tutti i settori economici nell’area dell’euro che devono rimanere “favorevoli” fino a quando la Bce riterrà conclusa la crisi pandemica. Il tapering in questo momento resta un fenomeno strettamente americano: mentre la Federal Reserve si sta preparando ad avviare la chiusura del suo unico programma di acquisti di titoli, ...