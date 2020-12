La Bce «ricalibra» il pacchetto di misure

I RENDIMENTI NEL 2020 Loading...

Rendimenti a livelli bassissimi



È vero però che la Bce – la cui base monetaria continua a crescere rapidamente – ha ottenuto diversi risultati dalla sua attuale politica. Andando al di là del semplice requilibrio di una situazione inevitabilmente caotica che si era creata al primo, asimmetrico, impatto della pandemia in Europa, che aveva allargato gli spread. Oggi, i rendimenti dei titoli di Eurolandia – nella media ponderata – sono scesi a livelli bassissimi.

LO SPREAD TRA RENDIMENTI DEI TITOLI UEM E DEI TITOLI AAA Loading...

Spread sotto controllo



Anche la distanza tra i rendimenti di tutti i titoli e quelli dei soli titoli con rating tripla A restano a livelli molto bassi. Su diverse scadenza la Bce è andato al di là del compito di ripristinare i livelli precedenti la pandemia, e solo i titoli a tre mesi – una scadenza breve, non certo irrilevante per la politica monetaria – mostrano qualche tensioni: lo spread è risalito e si è avvicinato a quello espresso dai titoli a due anni richiedendo, forse, qualche marginale intervento.

L'EURO SOPRA LA MEDIA DI LUNGO PERIODO Loading...

Cambio in rialzo



L’andamento del cambio effettivo – che incide sulle condizioni monetarie, ma in misura decisamente minore dei rendimenti (un sesto, secondo alcune valutazioni) – lascia ancora a desiderare ma difficilmente la Banca centrale europea tenterà di controllare il suo andamento, impresa quasi impossibile per una singola autorità monetaria. Non si può escludere, però, qualche intervento verbale per cercare di contenere gli eccessi. Dal 28 ottobre, invece, l’Euro stoxx total market index è tornato a salire, riportandosi vicino ai massimi “pandemici” di giugno, anche se resta a un livello inferiore del 25% ai massimi di gennaio.

LA CORSA DEI PRESTITI ALLE AZIENDE Loading...

Crediti stabili dopo il balzo



Non sembra dare preoccupazioni – dal punto di vista della trasmissione della politica monetaria – l’andamento dei prestiti. Ha sicuramente rallentato, dopo il balzo segnato nei primi mesi della pandemia e in coincidenza con le prime misure a favore delle imprese, ma i crediti sono rimasti a livelli elevati. Non c’è stato, insomma, il crollo che la brusca marcia indietro del pil avrebbe potuto scatenare.

COSTO DEL CREDITO - IMPRESE NON FINANZIARIE Loading...

Costo del credito ai minimi



Anche il costo del credito si è mosso negli ultimi mesi senza brusche inversioni di marcia, se si esclude la forte flessione e il successivo recupero registrato in Francia. Le imprese non finanziarie, insomma, continuano a godere di un costo del credito in lenta flessione. La politica monetaria e quella fiscale, anche in questo caso, sono riusciti a compensare il prevedibile effetto del blocco dell’attività economico e dell’aumento del rischio controparte.