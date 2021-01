La Bce alla sfida dei lockdown prolungati Le proiezioni di dicembre immaginano confinamenti fino a marzo, ma è molto probabile che si vada oltre. Le condizioni finanziarie restano espansive, ma sono saliti i rendimenti a breve periodo, mentre i prestiti sembrano volersi fermare. di Riccardo Sorrentino

Bce: seconda ondata crea gravi rischi per economie zona euro

Le proiezioni di dicembre immaginano confinamenti fino a marzo, ma è molto probabile che si vada oltre. Le condizioni finanziarie restano espansive, ma sono saliti i rendimenti a breve periodo, mentre i prestiti sembrano volersi fermare.

Grande attenzione, ma nessun nuovo passo. Soprattutto dopo aver “ricalibrato” a dicembre l'intera manovra pandemica. La riunione della Bce di gennaio servirà soprattutto a definire i possibili passi futuri, in relazione ai diversi scenari. L'epidemia sembra infatti dover prolungare i lockdown al di là dell'orizzonte temporale adottato dalle proiezioni Bce di dicembre, che nello scenario di base immaginavano limitazioni “imposte” dell'attività economica fino a marzo, mentre i vaccini, finalmente disponibili, sono somministrati lentamente.

Wait and see

Al momento però non sembra sia necessario fare di più, sul piano della politica monetaria. La Bce aveva già predisposto misure che – allo scopo di plasmare bene le aspettative degli operatori economici – andavano al di là del dovuto, e non a caso la presidente Christine Lagarde, esplicitamente e più volte, ha accennato alla possibilità che non occorrerà usare fino in fondo gli strumenti predisposti (pur essendo pronta, nel caso a fare di più).

Rendimenti a breve in cauto rialzo



La situazione monetaria, peraltro, sembra procedere nella giusta direzione. L'unico punto che può sollevare qualche perplessità è l'andamento dei rendimenti a breve-medio periodo, che sono risaliti rispetto a dicembre (fin oltre i cinque anni) e rispetto a ottobre (fin oltre i tre anni) e si sono “appiattiti”. La porzione a breve della curva è quella più rilevante per la politica monetaria, ma alla Bce non mancano gli strumenti per intervenire. Al punto che, tenendo conto del fatto che i rendimenti sono sotto stretto controllo, in questa fase, non è escluso che si tratti di una scelta precisa. Tassi a breve più sostenuti - per azzardare un’ipotesi - possono per esempio aiutare a frenare la forza dell’euro. Le scadenze più lunghe sono rimaste invece ai livelli, bassissimi, di fine 2020.

Euro in leggero ribasso



Favorevole, in relazione all'obiettivo di tenere molto espansive le condizioni finanziarie, anche l'andamento dell'euro. Il cambio effettivo – meno incisivo dei rendimenti – resta a livello piuttosto elevati, più alti della media di lungo periodo (in una fase che non può essere definita “sopra la media”...), ma il rialzo che qualche settimana fa aveva un po' allarmato si è interrotto.



Poca cosa: il cambio è tornato ai livelli di inizio novembre, il minimo degli ultimi tre anni e più toccato a inizio pandemia resta decisamente lontano, ma almeno non c'è il temuto rialzo. Molto dipenderà però, dopo il passaggio delle consegne e le prime mosse di Joe Biden, dall'andamento del dollaro.

La Borsa – l'indice Euro Stoxx Total Market – ha intanto proseguito il lento rialzo iniziato dopo il balzo di novembre. Non è lontanissima ormai dai massimi segnati a inizio 2020: gran parte delle perdite legate alla pandemia sono state recuperate: il rialzo dai minimi di aprile è stato del 55,2%...