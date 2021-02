La Bce tra tassi negativi e tassi duali: sussidi per le banche ma poco credito in più per l’economia In un momento così difficile servirebbero probabilmente interventi di sistema a livello sovranazionale, come la creazione di una bad bank europea di Marcello Minenna

In un momento così difficile servirebbero probabilmente interventi di sistema a livello sovranazionale, come la creazione di una bad bank europea

Son passati più di 6 anni da quando la Bce ha adottato i tassi negativi su una fetta consistente delle proprie passività verso il sistema bancario dell’area euro, ossia i depositi delle banche presso la banca centrale (deposit facility) e le riserve in eccesso rispetto al requisito minimo (riserva obbligatoria) alle quali si applicava lo stesso tasso vigente sui depositi.



Il passaggio ad una politica monetaria a tassi negativi (Negative Interest Rate Policy o Nirp) è stato uno degli strumenti usati da Francoforte per disincentivare le banche a tenere la liquidità ferma in banca centrale e spronarle a cercare impieghi più proficui, sperabilmente nella forma di un maggiore credito all’economia della nostra area valutaria. Laddove però questo meccanismo non funzioni adeguatamente, i tassi negativi si traducono per le banche in un onere da sopportare per tenere le proprie disponibilità liquide in Bce che, coeteris paribus, è tanto più elevato quanto più negativo è il tasso sui depositi.

L’aggravio di costi per le banche

Dati alla mano, si osserva che da giugno 2014 (avvio della Nirp) a luglio 2019, il costo lordo dei tassi negativi per i bilanci bancari è cresciuto sensibilmente per l’effetto combinato del progressivo abbassamento del tasso sui depositi e dell'aumento delle disponibilità liquide (depositi e riserve in eccesso) delle banche presso l'Euro-sistema, sino a stabilizzarsi ben sopra i 7 miliardi di € su base annualizzata.



Per mitigare l'aggravio dei costi sopportati dagli istituti a seguito dell’ulteriore decurtazione del tasso di deposito decisa a settembre 2019, la Bce ha contestualmente introdotto un sistema di tiering (lett. “multi-livello”) sulle riserve in eccesso, esentando una parte delle stesse - sino a 6 volte l’ammontare delle riserve obbligatorie - dal pagamento del tasso sui depositi delle banche.



Gli aiuti della Bce

Anche gli aggiustamenti apportati nel corso del 2020 al sistema di tassi duali sul terzo programma di prestiti mirati alle banche (T-LTRO III) hanno contribuito non poco ad alleviare l’onere della Nirp per il sistema bancario oltre che a tenere sotto controllo la crisi di liquidità scatenata dalla pandemia.