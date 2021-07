La Bce toglie lo stop alle cedole. Intesa, UniCredit e Mediobanca pronte a ripartire

3' di lettura

Ritorno alla normalità per i dividendi e i buy back delle banche europee. La vigilanza bancaria della Bce ha deciso di non estendere oltre il 30 settembre le limitazioni sulla distribuzione degli utili e sul riacquisto di azioni proprie entrate in vigore lo scorso 15 dicembre e valide fino alla fine del terzo trimestre di quest’anno.

La decisione, che è la prima apertura dopo le chiusure totali su dividendi e buybacks introdotte nel marzo 2020 e le restrizioni dello scorso dicembre, è stata...