La Bce verso un rallentamento degli acquisti «pandemici»

4' di lettura

Un rallentamento degli acquisti pandemici. Sarà questo, secondo le attese degli analisti e degli investitori, l'esito della riunione della Banca centrale europea di settembre. La ripresa sembra solida, la variante Delta ha colpito, ma non troppo duramente, Eurolandia, le vaccinazioni proseguono a buon ritmo anche se presto urteranno il muro dei no-vax più rigidi. Non sembra abbia molto senso continuare ad acquistare titoli a un “ritmo accelerato”, come nel secondo e in questo terzo trimestre del 2021.

Improbabile il tapering

Molto più difficile, però, che la Bce possa andare oltre, lanciare fin d'ora un vero tapering, e varare un programma per l'azzeramento degll acquisti (senza toccare il più convenzionale programma App, il quantitative easing 2). Anche se il programma Pepp ha limiti ben definiti, (ma flessibili): 1.850 miliardi di euro, da utilizzare fino a marzo 2022, una data non lontanissima. I “falchi” - non senza argomentazioni solide - sono inoltre molto agguerriti e spingono per una conclusione rapida della fase di emergenza. Sembra però che la Bce voglia attendere. Se non altro per la forte incertezza sulle prospettive.

Loading...

Verso una fase «chirurgica»

l board sembra aver riconosciuto che la situazione è cambiata. «Mi sembra che la politica debba ora essere chirurgica - ha detto il 1° settembre, in un colloquio con il presidente del Global economic forum Klaus Schwab la presidente Christine Lagarde - Non più questione di sostegni massicci, ma di sostegno focalizzato, mirato a quei settori che sono stati colpiti duramente»: un discorso generale, ma che è difficile non riferire anche alla Bce. «In settembre dovremo decidere il volume degli acquisti per l'ultimo trimestre dell'anno - ha aggiunto in un'intervista, lo stesso giorno, il vicepresidente Luis de Guindos - Se l'inflazione e l'economia saranno in ripresa, allora ci sarà logicamente una graduale normalizzazione della politica monetaria, e anche della politica fiscale».

Il ruolo delle aspettative

La difficoltà è come ridurre gli acquisti senza creare nei mercati aspettative indesiderate: quelle per esempio di un azzeramento brusco o, al contrario, di un prolungamento del Pepp oltre marzo. La decisione di settembre, oltre che dall'equilibrio “tecnico-politico” nel consiglio direttivo, dipenderà allora dalle proiezioni dello staff - che dovrebbe vedere crescita e inflazione corretti al rialzo con il rischio quindi di “effetti di secondo round sui prezzi”, i più temuti - e dalla valutazione, inevitabilmente soggettiva anche se studiata, dell'incertezza sul procedere dell'epidemia.

Un equilibrio delicato

Si tratterà di un lavoro di delicato equilibrio. Il Pepp, ha ricordato a fine agosto in un'intervista a Reuters Philip Lane, che nel board Bce svolge il ruolo di capoeconomista, ha la funzione di mantenere favorevoli le condizioni di finanziamento, termine più ampio delle condizioni finanziarie della teoria economica ma come esse molto dipendenti dai tassi di mercato. Non si sono target da centrare, ma «la nostra tolleranza verso il livello delle condizioni finanziarie dipenderà da quanto apparirà robusta la dinamica dell'inflazione».