Bce verso stop al rialzo dei tassi: aspetta novembre per valutare gli effetti

Si fermano i prestiti

SI FERMANO I PRESTITI ALLE AZIENDE Loading...

Altri dati sostengono la decisione di fermarsi, almeno per una breve pausa. Anche se danno indicazioni che per il momento non possono che essere considerate provvisorie. Le proiezioni di inflazione dello staff della Banca centrale europea indicano, in un orizzonte di due anni – quello più rilevante, per esempio, per gli investimenti – un’inflazione del 2% e un tasso reale quindi piuttosto elevato rispetto a quello che potrebbe essere il tasso di equilibrio di Eurolandia, ormai piuttosto basso. I prestiti per le imprese non finanziarie hanno registrato, ad agosto, la prima flessione – su base annua, l’unica rilevante: i dati non sono destagionalizzati – da settembre 2017. È un singolo dato, però, e non segnala ancora una tendenza.

Costo del credito: un piccolo calo in Italia e Francia

IL COSTO DEL CREDITO - IMPRESE NON FINANZIARIE Loading...

Il costo del credito non ha mai raggiunto i massimi storici – l’inflazione, invece, lo ha fatto – ma resta comunque in rialzo, soprattutto in quella Germania che più di altre economie ha sentito il peso della stretta. In Francia e in Italia, invece, si è assistito una leggerissima flessione che, anche in questo caso, non indica certo un’inversione di tendenza e al momento non va enfatizzata.

Il rialzo dei rendimenti

I RENDIMENTI DAL 2021 Loading...

Il pavimento dei tassi creditizi, i rendimenti dei titoli pubblici di Eurolandia – calcolati dalla Bce come media ponderata al pil – sono del resto ancora in crescita e, tra il meeting di settembre a oggi, hanno segnato un aumento relativamente rapido che potrebbe effettivamente incidere nuovamente su prestiti e attività economica. L’inversione della curva, che già a settembre era valutata dal consiglio come coerente con aspettative di una recessione non severa, non è però peggiorata.

Euro e offerta di moneta

Le condizioni finanziarie “a monte” della catena di trasmissione della politica monetaria sono completate da un cambio effettivo – molto meno rilevante dei rendimenti – che resta in flessione e si allontana dalla media di lungo periodo, che è un livello di riferimento – per quanto “banale” – del valore di equilibrio. Non è del tutto irrilevante segnalare – anche se i due dati non compaiono più nei modelli macroeconomici – che la base monetaria e l’offerta di moneta M1 sono entrambe in rapida flessione.

Una decisione difficile

È la decisione giusta, fermarsi ora? Un rischio c’è: quello di segnalare la fine della fase restrittiva - e magari di dar inizio a quelle relative al prossimo taglio - prima del tempo. Il mese scorso, è emerso in modo abbastanza chiaro dalle minute, era comunque troppo presto per mettere davvero la parola fine alla stretta. Non molto sembra cambiato da allora: non tanto da segnalare davvero l’inizio di una fase nuova. Se una pausa di otto settimane non è gran cosa - la prossima riunione è prevista il 14 dicembre - a questo punto della stretta, la comunicazione della Bce deve diventare però molto chiara. La trasparenza, nel corso di questa stretta, è stata limitata; anche se si vuole giustificare la scelta di procedere “meeting dopo meeting”, sulla base dei dati, per evitare che i mercati andassero troppo oltre le intenzioni della banca centrale, ha anche dato l’impressione di una politica monetaria gestita sulla base di un continuo compromesso tra falchi e colombe, tra inflazione e crescita: un gioco in cui la presidente Christine Lagarde riesce molto bene, ma che lascia perplessi gli operatori economici.