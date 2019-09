La bellezza arriva dal freddo

La criosauna

La premessa è allettante bruciare 900 calorie in tre minuti a patto di stare a una temperatura che varia da -85° C a -110° C . È possibile grazie alla nuova Criocamera Cryospace by The Longevity Suite, l'unica al mondo a funzionamento elettrico e senza l'utilizzo di azoto, dannoso se respirato ad altre concentrazioni. La si può provare in diversi centri, a Milano all'Aspria Harbour Club e al Natked di Porta Nuova. Il trattamento si svolge in cabina, si entra con tutto il corpo dopo aver indossato le dovute protezioni su mani, piedi, orecchie e bocca e ci si resta per tre minuti, la permanenza è sopportabile.

Dopo il trattamento si avverte una sensazione di benessere e di energie, il raffreddamento infatti innesca diverse reazioni positive tra cui il rilascio di endorfine. Oltre alle calorie bruciate, si ha un'accelerazione del metabolismo, un miglioramento del reflusso venoso, della circolazione e di conseguenza della cellulite, un miglioramento del sistema immunitario, da cui l'effetto antiage. Gli esperti consigliano di fare una serie di dieci sedute, una al giorno per la cellulite oppure dopo l'attività sportiva per alleviare eventuali dolori muscolari.



Bellezza sottozero

Il filone “effetto freddo” è seguito da diverse maison cosmetiche che hanno messo a punto formule ad hoc. E' il caso di Galénic con Beauté du regard Crème Cryo Booster, una crema effetto ghiaccio, che grazie alla tecnologia “Ice Pillow” agisce su tutti i segni dell'invecchiamento, il consiglio è quello di tenerla in frigorifero. Tra gli attivi più utilizzati che danno la sensazione “ghiaccio” c'è la menta piperita e il mentolo, spesso presenti negli anticellulite e in creme antifatica e rinfrescanti. Per gambe pesanti è indicato il Gel Freddo Natural Benex di Erboresteria Magentina, rinfresca le gambe, toglie il gonfiore e la stanchezza migliorando la circolazione.

Combatte la buccia d'arancia lo Spray Anticellulite Effetto Freddo di L'Erbolario della linea Crio Sinergia, nella formula caffè verde, escina, pepe rosa, mentolo e altri attivi che bruciano l'adipe in eccesso. Ha un applicatore in ceramica, Hydra Life Cooling Hydration Sorbet Eye Gel di Dior per distendere subito il contorno occhi, mentre la Rose Sorbet Cryo-Mask di Lancôme leviga e perfeziona la pelle del viso in cinque minuti.