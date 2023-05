La bellezza di innovazione e sostenibilità

Nella top 3 troviamo al primo posto gli Stati Uniti, che superano la Francia, in seconda posizione, seguita a sua volta dalla Germania. Allargando lo sguardo alla top 10, emerge poi il trend positivo di una destinazione extra Ue, gli Emirati Arabi Uniti, che registrano un +60,7% nel 2022 rispetto al 2021.

Insomma la cosmetica continua a guadagnare terreno e si dimostra, come sempre, resiliente e aciclica grazie anche alla capacità di reazione che caratterizza le sue aziende, che continuano a investire in ricerca e sviluppo: mediamente il 7% del fatturato, il doppio della media nazionale del manifatturiero. Protagoniste dell’innovazione sono le aziende terziste, vere e proprie eccellenze del made in Italy. Con un fatturato che l’anno scorso ha superato gli 1,8 miliardi di euro – il 76% del quale concentrato in Lombardia, la regione con la più alta vocazione produttiva del sistema cosmetico industriale italiano – in crescita dell’8,5% rispetto al 2021 e la previsione di un ulteriore incremento del 7,6% per quest’anno, esportano circa l’80% della loro produzione, dallo skincare ai prodotti per la cura del corpo, capelli e make-up lavorando in partnership con grandi marchi internazionali come Estée Lauder, Lancôme, Dior, Chanel, Shiseido, Helena Rubinstein. Basti pensare che il 55% dei trucchi consumati in tutto il mondo arriva proprio dall’Italia.

