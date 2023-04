La bellezza al lavoro: la selezione Hr valuta ancora l’aspetto fisico?

Sono obiezioni insuperabili, ma che non convincono completamente. Per confrontarsi serenamente e in modo costruttivo su un tema così delicato bisogna partire da due chiavi di lettura:

1) L’esistenza di un bias, di una inconsapevole distorsione della percezione per cui una persona di bell’aspetto ci appare, ad un primo impatto superficiale, portatore di valori positivi che vanno oltre il puro dato estetico. Nessuno sceglie come collega una persona bella ma incapace, ma tra due soggetti mediamente capaci, senza accorgercene, tendiamo a scegliere il bello, non tanto per assecondare un’attrazione (fenomeno che peraltro purtroppo soprattutto in contesti aziendali non strutturati continua ad esistere), ma perché sulla base del cosiddetto “effetto alone” associamo il suo aspetto piacevole ad una serie di pregiudizi positivi: se è bello ci sembra più elegante e curato di quello che magari è realmente, e questo ci porta a percepirlo come più educato di quello che in realtà è, e questo ci porta a vederlo più affidabile, equilibrato, onesto, eccetera. Un cerchio concentrico (un alone per l’appunto) di deduzioni per cui a partire dall’aspetto piacevole ci troviamo a pensare che una persona abbia un valore e uno spessore complessivo superiore a quanto abbia effettivamente.

2) Nella società del narcisismo, dei video, dei social, dei selfie allo specchio, delle foto profilo, dei filtri e dei ritocchi la nostra sensibilità al valore delle immagini è stata irrimediabilmente drogata. Soprattutto chi osserva da vicino le nuove generazioni si rende conto di come si sia diffusa una perversa associazione tra il “bello”, il “seguito” (inteso come participio passato del verbo seguire) e il “bravo”. Niente di nuovo direbbe un professore di liceo classico: l’eroe omerico è Kalos kai agatos (bello per fattezze e armonia nel corpo e magnanimo e generoso nello spirito).

Oggi tendiamo a non chiederci più se la bellezza abbia in qualche modo influenzato la bravura o viceversa, né se è un caso che il sindaco, la cantante, lo youtuber o la giornalista che apprezziamo siano anche di bell’aspetto. Prendiamo atto inconsapevolmente che questi due aspetti tendenzialmente stanno insieme.Solo se si radicherà in ciascuno di noi la consapevolezza di queste due sottili dinamiche di percezione potremo insieme limitare la portata di questo principio di “selezione per bellezza”, che è antico come il mondo ma che è ampiamente accelerato dal narcisismo digitale del nostro tempo. Il rischio è che il fenomeno assuma dimensioni sempre più rilevanti e quindi discriminanti.

Poiché è molto difficile contenere questo meccanismo attraverso previsioni normative e policy formali (sarebbe molto complicato definire oggettivamente cosa significa “bell'aspetto”) non ci resta che lavorare sulla dimensione della consapevolezza individuale. Quando selezioniamo un collega per un’assunzione o una promozione chiediamoci due volte “Quanto la mia decisione è condizionata dalla mia percezione estetica?”. “Quanto si è creata in me una sottile preferenza per il candidato che sfoggia sul suo profilo LinkedIn una smagliante foto da “book” rispetto al collega che ha invece deciso di caricare un’immagine poco accattivante o addirittura di non caricare alcuna immagine personale?”.