La bellezza del Napoli uccide il campionato

Non andiamo bene. Siamo a metà gennaio, le feste sono passate e le prospettive sono buie. Molto buie. E non ci riferiamo solo al costo della benzina, per il quale dobbiamo già esser contenti di vedere dal benzinaio un bel cartello che ci avvisa quali sono i prezzi medi fissati dal Ministero. Grazie della trasparenza, come siete umani: ma leggere, mentre facciamo il pieno, che tutti i nostri soldi vanno a finire nel serbatoio, non è che ci consoli particolarmente.

Ma se sulla benzina siam messi male, il campionato sta ancora peggio. Diciamo pure che, dopo la sonora “manita” del Napoli alla Juve, il torneo è ormai in coma profondo. Un morto che cammina. Possiamo dargli qualche cura palliativa, ricordando che c'è ancora da giocare tutto il girone di ritorno, e che nel calcio tutto è possibile, però sono magre illusioni. Cure omeopatiche per tirare avanti. Come quando in montagna siamo stanchi e, per non cadere nello sconforto, ci diciamo di fare un passo per volta senza guardare in cima.

Il derby di Supercoppa in Arabia

Per trovare un senso anche se un senso non ce l’ha, mercoledì 8 gennaio, ad esempio, a Riad, si giocherà la Supercoppa italiana tra Milan e Inter. Capirai che allegria spostarci di nuovo in Arabia, che non è il Dubai ma insomma siamo lì, per un derby tra due squadre che vanno avanti con l’aspirina. Difficile capire quale delle due sia più depressa. Il Milan, quello del primo tempo con il Lecce, sembra un povero Diavolo in crisi di identità. Avrebbe dovuto fare l'anti Napoli, e invece è già un miracolo che abbia rimontato due gol ai salentini. E l'autorete di Teo Hernandez dopo la sbalorditivo svarione di Kalulu? Siamo ai confini del varietà. O dei primi sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Gente allegra il ciel l’aiuta. Ci poteva stare, anche se un po' da polli, il pareggio interno con la Roma. Ma dopo è stato un precipizio: il ko in Coppa Italia col Torino e poi quel 2-2 a Lecce che vale quasi come una sconfitta.

Eppure il 4 gennaio, dopo la sconfitta del Napoli con l'Inter, i rossoneri erano a - 5. Adesso, pur secondi, sono a nove punti. Solo che il Napoli vola e invece il Milan è imballato, con molti giocatori spremuti e infortunati. E una panchina diventata improvvisamente corta, come quelle coperte che, se riscaldano le spalle, fanno restano fuori i piedi.