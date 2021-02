La bellezza su Twitter è un affare da uomini della Gen Z Secondo un report del social, il 54% dei tweet totali sul beauty pubblicati dai più giovani è opera di un’utenza maschile di Marika Gervasio

La bellezza è sempre più social e, complice la pandemia, lo sta diventando sempre di più. Lo dimostra un’indagine di Twitter (“The Beauty on Twitter”) secondo cui i consumatori stanno scoprendo trend e prodotti di bellezza sempre più spesso online che in negozio. I consumatori interessati a questi temi si ritrovano sulla piattaforma per scoprire le ultime tendenze e prodotti e per scambiarsi pareri o idee. Tra luglio 2019 e luglio 2020 a livello golbale, sono stati pubblicati circa 118,4 milioni di Tweet su argomenti e prodotti di bellezza in tutto il mondo. La beauty community di Twitter ha un reddito superiore alla media, un alto livello di istruzione e una spiccata conoscenza dei brand.

Un affare da uomini

Il 43% dei Tweet a tema bellezza sono pubblicati da uomini che apprezzano lo stile e un aspetto curato. E questo vale soprattutto tra ipiù giovani: in un confronto diretto tra le generazioni, la Gen Z spicca sopra le altre, con il 54% di tutti i Tweet su questi argomenti pubblicati da utenti con questa età.

Il focus

Le conversazioni a tema bellezza su Twitter si concentrano soprattutto su argomenti di tendenza come: trucchi e cosmetici (37,6 milioni di Tweet), cura dei capelli (8,1 milioni di Tweet), skincare (6,4 milioni di Tweet), nailcare (1,8 milioni di Tweet). L’hashtag #Makeup è tra i più popolari, mentre l’hashtag #Skincare è quello più utilizzato, soprattutto in questi tempi di pandemia. Sempre nei primi sei mesi del 2020,caratterizzati dai lockdown imposti a livello globale per contenere il contagio da COVID-19, è stata osservata una crescita del 23% delle conversazioni a tema #NaturalBeauty, con Tweet dedicati a temi come l'uso di prodotti ecosostenibili o brandche non sperimentano i loro cosmetici sugli animali.

Quando?

Il mercoledì a mezzogiorno è l'ora della bellezza su Twitter. Le 12, infatti, sembranoessere l'orario più popolare per gli utenti per scambiarsi pareri su argomenti di bellezza. Le foto sono sempre più utilizzate: il 44% di tutti i Tweet a tema beauty contengono immagini. A confronto,solo un 1 Tweet sulla bellezza su 7 contiene solo testo. Oltre a utenti e brand del settore, alle conversazioni su Twitter partecipano anche molte celebrità ed esperti.I top influencer su questi argomenti sono: @JeffreeStar (96,6 milioni di interazioni), @KimKardashian (54,9 milioni), @shanedawson (41,9 milioni), @jamescharles (36,6 milioni) e @KylieJenner (34,9 milioni).

Makeup al centro delle conversazioni

Il makeup è uno dei macro temi preferiti con il 45% delle conversazioni che trattano di questo argomento.I top influencer di questa community sono: @JeffreeStar (96,6 milioni di interazioni), @jamescharles (36,6 milioni), @bretmanrock (30,4 milioni) e @MannyMua733 (5,8 milioni).