La Belt&Road riparte da Hong Kong con venti nuovi progetti di investimento

Anche per il presidente dell'HKTDC, Peter Lam, “la cooperazione internazionale è più importante che mai mentre affrontiamo la sfida di una pandemia globale. Hong Kong è la piattaforma ideale per trasformare i progetti Belt & Road in valide opportunità commerciali, ed è stato qui nel 2016 che è stato concepito il Belt and Road Summit. Crescendo insieme alla Belt and Road Initiative, il vertice è ora il principale evento di affari internazionali per trovare partner, raccogliere fondi e conoscere nuovi sviluppi e opportunità di investimento sulla Belt and Road”.

“ Si aprono interessanti prospettive”, sottolinea Gianluca Mirante, direttore HKTDC di Italia, Cipro, Grecia e Malta: “Il Belt&Road Summit di Hong Kong, quest'anno in versione virtuale, è stato un appuntamento particolarmente efficace nel difficile anno in corso per conoscere gli ultimi sviluppi sull'iniziativa B&R. In particolar modo, sulle prospettive a medio termine e al ruolo importante di HK nella Greater Bay Area e nell'accesso all'Asean”.

Per la prima volta al vertice hanno esposto in forma virtuale 30 aziende locali che rappresentano diversi settori tra cui banche e finanza, infrastrutture, servizi professionali, tecnologia e innovazione.

L'economia post-COVID-19

Paul Chan, financial secretary di Hong Kong, ha ammesso il rallentamento anche della BRI. “La pandemia - ha detto - ha rallentato o arrestato le attività economiche, ponendo sfide alla logistica e al flusso dei clienti. Diverse attività di cooperazione e progetti di sviluppo nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road sono stati influenzati in varia misura”.

Ma il panorama è rinvigorito dalle opportunità di investimento nelle rispettive economie, compreso il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), l’ accordo di libero scambio regionale firmato a metà novembre.