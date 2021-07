La Bentley “3 Litre” a Le Mans mise in crisi anche le sportive di Ettore Bugatti

Con l’autotelaio sperimentale EXP2, praticamente definitivo, la 3 Litre aveva infatti già cominciato a vincere quattro mesi prima a Brooklands e non smise di farlo fino a quando non venne superata dalle sue eredi da 4,5 litri nel 1927; non prima, tuttavia, di avere bissato in quell’anno il successo assoluto conquistato già nel 1924 nella 24 Ore di Le Mans con l’equipaggio John Duff e Frank Clement: occasione nella quale essa si guadagnò il soprannome di “camion più veloce del mondo” appioppatole da Ettore Bugatti, stizzito per non riuscire a batterla con le sue agili sportive.

In effetti la 3 litri non è mai stata minuta: disponibile con tre varianti di passo, il più corto misurava già 2,75 metri circa, essa disponeva però, nella versione Super Sport con motore ad alto rapporto di compressione, dei cavalli necessari a proiettarla oltre le 100 Miglia orarie; quasi sempre carrozzata da Vanden Plas in allestimento Tourer a quattro posti decapottabile era la preferita dalla clientela più sportiva oltre che l’artefice dei successi cui si è accennato.

Vi furono certamente, come era d’uso a quei tempi, realizzazioni più ’turistiche’ su telai con passo più lungo ma molto raramente vennero allestite su di essi delle berline e comunque mai delle limousine; quindi tutta un’altra storia rispetto ad oggi come si diceva all’inizio.

L’autotelaio 3 Litre della Bentley è stato costruito in circa 1500 esemplari fino al 1929 dei quali i più appetibili dal punto di vista collezionistico sono quelli a passo corto ed in particolare i cosiddetti “Green Label” dal colore dello sfondo dello stemma che sono quelli dalle prestazioni più elevate; ma anche le altre con stemma blu o rosso sono da posizionarsi comunque ai vertici del collezionismo automobilistico.

Oggi possono arrivare a valere dai 250 ai 300.000 euro, come testimoniato dai risultati d’asta dell’ultimo anno: una quotazione che ci pare del tutto ragionevole se paragonata a quella delle corrispettive Alfa Romeo, tanto per fare un esempio tra le vetture con le quali ci si misurerà in qualsiasi evento; eppure in Italia è una scelta di pochissimi.