La berlina coupé Cls evolve e arriva l’ibrido leggero

Il volante percettivo può ospitare sulle razze i comandi dell’opzionale pacchetto di assistenza alla guida Adas, attivabili a sfioramento. Lo stile dell’arredamento della rinnovata Cls non differisce da quello della serie precedente. Tuttavia, entrano in scena rivestimenti, materiali e colori che attualizzano l’atmosfera interna, nella quale si coniugano dettagli raffinati e hi-tech come l’immancabile doppio display da 12,3” del sistema multimediale Mbux con assistente virtuale he tra le molte funzionalità offre anche l’Energizing per personalizzare tutto ciò che riguarda il confort.

La nuova famiglia della Cls è offerta solo il cambio automatico a nove marce e on la trazione integrale 4Matic egli allestimenti Premium e Premium Plus, tanto nel caso delle versioni turbodiesel 300d e 400d quanto in quella della variante a benzina 450. I prezzi partono da circa 90mila e arrivano a 100mila euro. Invece, la Mercedes-Amg Cls 53 4Matic+ è proposto con un allestimento specifico e costa quasi 120mila euro.

Ma il conto, ovviamente, come da tradizione della casa tedesca, può salire molto accedendo alla sterminata lista di optional spesso indispensabili su un modello di questa caratura.