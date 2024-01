«La Bers al fianco dell’Ucraina oggi e quando sarà tempo di ricostruzione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) continuerà a sostenere l’Ucraina, sia in tempo di guerra come, in seguito, nella fase della vera ripresa. Nel presentare le cifre che sintetizzano l’anno passato, l’istituto multilaterale parla di un 2023 record, fatto di «significative pietre miliari»: ma anche «un anno di decisioni strategiche molto importanti - come ha sottolineato la presidente Odile Renaud-Basso parlando da Londra con un gruppo di giornalisti -: decisioni che prepareranno la strada all’evoluzione futura della Banca».



Tra queste, è subito evidente che l’Ucraina ha lasciato un segno particolare nelle iniziative della Bers; come è evidente che questo organismo, nato nel 1991 per sostenere il settore privato e l’iniziativa imprenditoriale nelle nuove economie di mercato europee, intende continuare a lasciare un segno in Ucraina.

Loading...

Malgrado l’incertezza che, mentre sta per iniziare il terzo anno di guerra, mette duramente alla prova gli obiettivi che fanno parte del mandato della Banca: rendere cioè le economie in cui è presente «competitive, ben governate, verdi, inclusive, dinamiche, integrate». «Ci rendiamo conto che l’Ucraina è un Paese a rischio, a causa della situazione – ha detto ancora la signora Renaud-Basso -. Per questo dal 2022 il nostro approccio è continuare a investire, sostenendo l’economia reale».

Quando la ricostruzione non può attendere

Guardando ai risultati complessivi, mai nella propria storia la Banca ha investito tanto quanto nel 2023: 13,1 miliardi di euro, superando il record del 2022. Di questi, più di 2 miliardi di finanziamenti sono stati destinati all’Ucraina, 3 dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022: «Lo scorso anno – spiega la presidente – ha dimostrato che le crisi possono essere improvvise, come i disastri naturali, o prolungate, come la guerra in Ucraina. Qualunque ne sia la natura, noi rimaniamo determinati, flessibili e altamente efficienti nel sostenere tutte le nostre economie». Se i risultati finanziari della Bers verranno pubblicati in primavera, per il 2023 la Banca già prevede un ritorno all’utile intorno ai 2 miliardi di euro, dopo la perdita di 1,1 miliardi registrata nel 2022.

Per essere in grado di garantire un investimento sostenuto all’economia reale ucraina, aumentando l’impegno quando inizierà la fase della ricostruzione, a fine 2023 gli azionisti della Bers – di proprietà di 72 Paesi (ultimo arrivato l’Iraq) e di Unione Europea e Bei, la Banca europea per gli investimenti – hanno approvato un aumento di capitale di 4 miliardi di euro, portando la base di capitale della Banca a 34 miliardi complessivi. Ma se per tradizione la Bers concentra il proprio impegno sul settore privato, in Ucraina il sostegno si è naturalmente allargato ai gruppi statali e ai servizi pubblici, soprattutto là dove la ricostruzione non può attendere la fine degli attacchi.