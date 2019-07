La biblioteca di Leonardo da Vinci Il Museo Galileo di Firenze ha allestito una mostra sulla raccolta di libri del genio toscano di Marco Carminati

Leonardo diceva di essere un “omo sanza lettere” ma non era vero. E il suo sapere sembrava ispirato solo dall'osservazione della natura, ma indagando meglio si capisce che in realtà il Maestro sentì sempre l'esigenza di un dialogo e un confronto costante con gli intellettuali antichi e moderni. Certo non ebbe una formazione scolastica ortodossa e tradizionale, ma con il tempo divenne un appassionato lettore, ed anche un cacciatore e collezionista di libri: alla fine della vita, Leonardo arriverà a possedere quasi duecento volumi, un numero straordinario per quel tempo.

La biblioteca di Leonardo è uno degli aspetti meno conosciuti del suo laboratorio, perché si tratta di una biblioteca “perduta”. Un solo esemplare è sopravvissuto alla dispersione post mortem: il “Trattato di architettura e macchine” di Francesco di Giorgio Martini, lo splendido manoscritto pergamenaceo conservato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze, sul quale Leonardo ha vergato dodici postille autografe.

Ma il Museo Galileo di Firenze ci ha provato egualmente: ha allestito una mostra dal titolo “Leonardo e i suoi libri. La biblioteca del Genio Universale” (a cura di Carlo Vecce e aperta fino al 22 settembre) nella quale si è tentato non solo di ricostruire la biblioteca leonardiana ma di r accontare l'incontro di Leonardo con il mondo dei libri e della parola scritta.

Quando avvenne il primo incontro di Leonardo con i libri? Probabilmente molto presto, durante l'infanzia e l'adolescenza a Vinci. Seppur figlio illegittimo, Leonardo apparteneva per via paterna a una famiglia di notai, dove si può supporre non mancasse una piccola biblioteca di casa, non dissimile da molti altri esempi contemporanei dello stesso milieu di mercanti, borghesi e notai, dove si potevano trovare i capolavori in volgare di Dante, Petrarca e Boccaccio, libri religiosi e devozionali e alcune opere di divulgazione filosofica e scientifica in volgare. La letteratura era anche rappresentata da romanzi e poemi cavallereschi, poesia giocosa, novelle, facezie, cronache, storie e favole, e libri d'autori antichi volgarizzati (Ovidio, Lucano, Sallustio, Cicerone). Non poteva mancare un buon libro d'abaco e qualche grammatica elementare per imparare il latino, lingua necessaria soprattutto per le professioni giuridiche e mediche.

La prima sicura attestazione di libri letti da Leonardo (intorno al 1478), si trova nel Codice Atlantico (f. 195r-v): una serie di brevi citazioni dalle Pìstole di Luca Pulci, dal Trionfo d'Amore di Francesco Petrarca e soprattutto dalle Metamorfosi di Ovidio. Giunto a Milano (1482), Leonardo decide di diventare uno scrittore, cioè un autore (o, come diceva lui, un «altore»). Per cui non basta avere una certa padronanza della lingua materna, nella conversazione e nella scrittura: bisogna anche leggere molto. Così Leonardo comincia a comprare i libri a stampa e Milano, incunaboli di formati e tipologie diverse, tra i quali i più bei libri illustrati del Rinascimento: Valturio, il Fasciculo de medicina, la Cosmografia di Tolomeo. Nel Manoscritto B (1485-1487 circa) Leonardo attesta la lettura del De re militari di Roberto Valturio tradotto da Paolo Ramusio (1483). Nel Codice Trivulziano, il Maestro trascrive parzialmente un testo di Luigi Pulci e a compila ampie liste lessicali tratte dai libri che si trovavano sul suo scrittoio: accanto al Valturio, riconosciamo il Novellino di Masuccio Salernitano e le facezie di Poggio Bracciolini. Sempre nel Trivulziano compare un breve elenco di libri da acquistare o da leggere: «Donato/lapidario/Plinio/abaco/Morgante»: ovvero la grammatica latina di Elio Donato,, un lapidario, la Storia naturale di Plinio il Vecchio (tradotta in volgare), il libro d'abaco (fondamentale nell'apprendimento dell'aritmetica pratica e il Morgante di Luigi Pulci.

Negli anni successivi, i documenti più significativi della biblioteca di Leonardo, oltre agli innumerevoli riferimenti (espliciti o impliciti) a libri e autori che si rintracciano nei suoi testi, sono le liste di libri, che ci danno la possibilità di seguire nel tempo le varie fasi di formazione e sviluppo. Si tratta di documenti provvisori e incompleti, stesi prima di una partenza o di un trasloco, liste di testi da leggere, comprare o prendere in prestito (con indicazione delle biblioteche dove trovarli, dei «cartolari» che li vendono, degli amici che li possiedono. Le due liste più ampie corrispondono a due momenti chiave della vita di Leonardo: a Milano intorno al 1495, e a Firenze alla fine del 1503.