La bicicletta punta al futuro sulle ali della pedalata assistita

Le bici elettriche sono il futuro. In primis hanno permesso di superare gli svantaggi strutturali e ideologici della bici tradizionali. Il fare fatica in primis, specie se spostarsi a due ruote comporta la necessità di percorrere salite. E poi i furti, lo spauracchio del ciclista urbano. Legittimi impedimenti risolti dalla bicicletta elettrica, pedelec o ebike che dir si voglia. Permettono di percorrere tanti chilometri in maniera facile e in salita il motore assiste in maniera efficace, grazie a varie opzioni di velocità. Ovviamente possono essere caricate con robusti portapacchi e quindi sono idonee a portare carichi che con una bici normale sarebbero interdetti, nel caso delle cargo bike.

Certo, il fatto che siano di norma costose le rendono bocconi appetibili per i ladri, ma in questo caso, proprio grazie all’innovazione tecnologica, sono spesso i modelli più difficili da rubare.

Dal motore alla batteria

Sono numerosi i colossi del motociclismo e automotive, che hanno deciso di provarci con le ebike: Mercedes, Bmw, Peugeot, Ducati, Triumph e persino il marchio che forse più di tutti è sinonimo di rumore e benzina, l’iconica Harley-Davidson. La storica marca di Milwaukee progetta e costruisce le ebike marchiate Serial 1 in una struttura dedicata situata nel suo campus utilizzando gli stessi principi e processi che guidano lo sviluppo delle moto elettriche. Da qualche anno il marchio ha portato al debutto una serie di ebike caratterizzate da un design molto particolare e da soluzioni tecniche raffinate. L’ultima è la collaborazione con Google, che ha portato ad una nuova applicazione dedicata alla nuova Serial 1/CTY. L’app permette di personalizzare al massimo l’esperienza di utilizzo, grazie a una serie di funzioni di sicurezza, a un sistema di navigazione basato su Google Maps e ai dati in tempo reale dei propri spostamenti.

La particolarità della piattaforma Serial 1/CTY di nuova generazione è quella di superare la connettività Bluetooth incorporando un dispositivo Internet of Things che consente la connessione non solo tramite la tecnologia Bluetooth, ma anche utilizzando la rete mobile e capace così di gestire la bici elettrica anche da remoto.

Marchi storici

Anche la varesina MV Agusta – sinonimo di sportività a due ruote - ha annunciato di recente il suo ingresso nella mobilità elettrica, creando una divisione di e-mobility interna con trenta dipendenti. Un progetto ambizioso, che intende seguire i parametri di qualità del marchio, i cui primi frutti sono la gamma “AMO” che conta sette allestimenti e che in futuro si allargherà ad altre proposte gravel e mountain.