La Biennale riparte con un “giro d’Italia” dei progetti visionari

Sarà un atlante di mappe, monografiche o interdisciplinari, quello proposto all’interno del Padiglione Italia della 17a Biennale di Architettura di Venezia, dal titolo “Come vivremo insieme?”, e dedicato alle comunità resilienti. Mappe di progetti visionari, storie di contaminazioni, ma anche iniziative realizzate o in fieri che vedono in campo le Pa italiane. Esempi virtuosi di gestione del patrimonio pubblico alle differenti scale di intervento urbano. Il curatore Alessandro Melis ha chiesto a Paolo di Nardo e Francesca Tosi di dare forma e contenuto ad un racconto che parli di un’Italia con istituzioni impegnate attivamente sui temi dell’economia circolare, della bellezza, della resilienza.

Da Aquileia a Saluzzo, da Varese a Modica passando per Olbia e Cagliari.Sono 16 (come anticipato su Il Sole 24 Ore in edicola il 10 maggio) le città e i territori protagonisti di questo outlook dedicato alle città resilienti. «La scelta parte dal principio che il sistema Paese Italia si può considerare come un integrale geometrico e geografico di piccole realtà urbane, tanto è vero che se si escludono le poche metropoli italiane il frame del Paese è ancora leggibile e riconoscibile come identità geografica. Non è quindi la dimensione, bensì l'atteggiamento resiliente che sta alla base della scelta di queste testimonianze urbane» spiega Di Nardo.

Mantova si racconta nel padiglione promosso dal Ministero della Cultura italiana, con tre icone della città che si rigenera cercando la bellezza nella sostenibilità: una fabbrica storica, una piazza d’arte nel cuore della città, una periferia degradata. Si parte con la “fabbrica sospesa” di Pier Luigi Nervi, icona di modernità: da involucro per la macchina che trasforma la pasta di legno in carta da giornale (1964) a fabbrica (2019) per la produzione di carta da imballaggio alimentata con carta riciclata, rendendo sostenibile il mantenimento di un capolavoro della Mantova moderna. Secondo progetto è la pedonalizzazione di Piazza Leon Battista Alberti. Terza iniziativa quella di Mantova Hub dove un’ex fabbrica di ceramica e capannoni militari, dismessi dagli anni ‘60, sono pronti per essere recuperati e diventare fulcro di multifunzionalità.

In Abruzzo, un piccolo comune di 80 abitanti, Montebello sul Sangro è l’esempio per i tanti borghi abbandonati. Il progetto pilota si chiama “Buonanotte Contemporanea”, e prevede l’azione congiunta di architetto e artista per dare vita ad un nuovo linguaggio, che non domina il borgo, ma lo valorizza senza alterarne l'identità. La sfida? Creare relazioni per far tornare il luogo ad essere generativo di incontri e possibilità inesplorate. La “messa in sicurezza” fisica di una parte del borgo diventa così la “messa in sicurezza di una comunità”, che si riappropria di un luogo della memoria.

Aquileia è una piccola città, ma è anche un centro culturale rilevante (sito Unesco dal 1998) e di richiamo turistico internazionale. La guida per la Pa è un’agenda strategica che riconosce le risorse già presenti, assumendole come leve per pensare a una città “slow” e ad un territorio capaci di reagire agli impatti della pandemia. Con la “lentezza” per immaginare una strategia di adattamento alle sfide e ai rischi presenti e futuri.