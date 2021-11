La big Octopus sbarca in Italia con tariffe green: "Puntiamo a 1 milione di clienti"

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - “C'è molto potenziale nel mercato energetico italiano, sia per la produzione di energia che per la vendita al cliente finale. Circa il 40% degli italiani non ha mai cambiato compagnia, quindi non sa ancora se il servizio e i prodotti di altre aziende possano essere migliori. Combinando la nostra tecnologia all'avanguardia e il focus per il cliente con le nostre tariffe green a prezzi competitivi, offriremo loro alternative interessanti agli attuali fornitori”. Così, in un colloquio con Radiocor, Greg Jackson, Ceo e fondatore di Octopus Energy, big energetica britannica che oggi ha annunciato lo sbarco nel nostro Paese, attraverso l’acquisizione di Sato, con l’obiettivo di raggiungere 1 milione di clienti entro il 2025. A livello globale, aggiunge, l’ambizione è quella “di servire 100 milioni di clienti sulla nostra piattaforma tecnologica Kraken entro il 2027 e l'Italia è un'enorme opportunità per contribuire a raggiungere questo obiettivo. Possiamo anche aiutare l'Italia a decarbonizzare, utilizzando la nostra tecnologia agile per rendere l'energia verde più economica per i consumatori. Lo abbiamo già fatto nel Regno Unito e siamo già riusciti a raggiungere oltre 3,1 milioni di clienti”.

Le efficienze della piattaforma Kraken

Non sono pochi i big stranieri che, di recente, si sono approcciati al mercato italiano della vendita al dettaglio di elettricità e gas con grandi investimenti ma, fino ad oggi, risultati poco esaltanti. Tuttavia Jackson è convinto che Octopus possa giocarsi le proprie carte: “Negli ultimi due anni, abbiamo avviato operazioni di vendita al retail in cinque nuovi paesi, tra cui Giappone, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Spagna e Germania. Questi mercati sono tutti molto diversi, ma costruendo team locali con conoscenza ed esperienza specifiche e potenziandoli con il set di strumenti di Octopus, abbiamo visto risultati sorprendenti: i clienti tedeschi si sono moltiplicati di sei volte dall'inizio dell'anno". Punto di forza di Octopus è certamente la piattaforma Kraken che – spiega il Ceo – “aumenta immensamente l'efficienza operativa: i nostri costi operativi nel Regno Unito sono inferiori di circa il 50-75% rispetto a quelli dei nostri concorrenti. Parliamo di una piattaforma tecnologica incredibilmente intuitiva e molto facile da usare, il che ci consente di utilizzare un "modello di agente universale" così come di creare prodotti che sfruttano al massimo l'energia rinnovabile rendendola economica per i clienti”.

L'espansione in nuovi mercati

Al di là dell’Italia, dove nell’azienda acquisita Sato “abbiamo visto un’attenzione al cliente simile alla nostra”, – conclude Jackson – Octopus Energy sta esplorando opportunità in diversi paesi e “sta rapidamente diventando un nome globale nel mercato dell'energia”. “Concentreremo gran parte della nostra energia sull'Italia, dove vediamo un enorme potenziale per l'energia verde a basso costo e speriamo di utilizzare il successo come modello per esplorare nuovi mercati attraverso partnership, acquisizioni o lancio di operazioni di vendita al dettaglio”, conclude il manager.