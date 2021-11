La bikeconomy continua a correre dopo l’emergenza trainata dall’export

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La bikeconomy italiana continua a crescere sull’onda del boom di domanda alla luce dell’emergenza: l’economia a due ruote nei primi otto mesi del 2021 ha registrato una crescita soldia dell’8,8 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 pre-crisi, dimostrandosi come uno dei settori più interessanti e in crescita della manifattura e dell'artigianato.

È quanto emerge dal Rapporto Artibici 2021 messo a punto da Confartigianato e presentato a Erba (Como) nell'ambito della Mostra dell'Artigianato.

Loading...

Dai dati emerge come il fattore trainante dello sviluppo del comparto sia quello dell'export, che registra un importante +30,1 per cento rispetto al periodo pre-pandemia. «La bicicletta si dimostra un comparto particolarmente resiliente aumentando le esportazioni anche nel 2020 mentre nella quasi totalità dei settori manifatturieri si sono registrate pesanti cadute», come sottolineato da Enrico Quintavalle, responsabile Ufficio studi di Confartigianato imprese.

Si esporta soprattutto in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito e anche la domanda di ebike è più che raddoppiata rispetto agli anni precedenti. L'Italia dal 2019 torna a essere il primo esportatore europeo davanti a Portogallo e Paesi Bassi, con 1.747.485 pezzi venduti al ritmo di 3,3 biciclette al minuto.

Un dato che sottolinea come il “made in Italy” nel settore sia particolarmente apprezzato, sia grazie a marchi che continuano a rimanere punti di riferimento per design, ricerca e innovazione per le bici e per i componenti (Campagnolo, Bianchi, Colnago, Bianchi, Olmo, Basso, Cinelli, Wilier Triestina, Selle Royal e molti altri), ma soprattutto grazie a piccole produzioni artigianali che fanno dell'eccellenza il proprio biglietto da visita.