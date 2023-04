La biodiversità essenziale per l’umanità: alla portata l’inversione di tendenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Giornata della Terra si celebra come ogni anno il 22 aprile, proprio mentre in Italia si discute dello sfortunato incontro di Andrea Papi con l’orsa JJ4, nel quale il runner ha avuto la peggio, e dei morti nella stagione di caccia 2022-23 - cacciatori e non cacciatori uccisi “per errore” - che sono stati 22 (oltre a 57 feriti). Il caso accaduto in Trentino sta mettendo sotto accusa il processo di rinaturalizzazione che è al centro della difesa della biodiversità in tutto il mondo, compresa l’Europa, un continente dove la densità d’insediamenti umani (doppia rispetto all’Africa e tripla rispetto alle Americhe) ha lasciato fin dal Medio Evo pochi margini alla natura selvaggia.

La biodiversità è essenziale per la vita umana: senza l’aiuto della natura non c’è agricoltura e non c’è economia, per non parlare del benessere psicofisico delle persone. Gli sforzi di ripristino degli ecosistemi negli ultimi decenni hanno dato i loro frutti, come si deduce dal Living Planet Report 2022, che quantifica una perdita media di popolazione delle specie selvatiche del 69% dal 1970 al 2018 a livello globale, ma “solo” del 18% in Europa e Asia Centrale, contro il -94% dell’America Latina, il -66% dell’Africa, il -55% dell’Asia Pacifico e il -20% del Nord America.

Malgrado il recente primato, l’Europa non può certamente riposarsi sugli allori, considerando i danni inferti dagli europei alla natura anche fuori dal Vecchio Continente, con il colonialismo nelle Americhe e in Africa, dove le popolazioni indigene vivevano perloppiù entro i limiti imposti dalla natura e sono state spazzate via in pochi anni dagli invasori insieme a intere specie di megafauna.

Ora, con oltre un milione di specie a rischio di estinzione, «non possiamo fermarci un attimo» nella difesa della biodiversità, come ha detto il capo delle Nazioni Unite per l’ambiente, Inger Andersen, in occasione dell’accordo di Montreal, firmato alla fine della Cop15 da quasi 200 nazioni. L’accordo concluso in dicembre è stato festeggiato in tutto il mondo come un passo storico verso l’obiettivo di fermare la perdita di biodiversità, proteggere il 30% del pianeta e ripristinare il 30% degli ecosistemi terrestri e marini degradati entro il 2030.

«Dobbiamo cambiare il rapporto tra le persone e la natura. Abbiamo messo la natura in un angolo ed è ora di allentare la pressione. Sappiamo che la natura è straordinaria e molto indulgente, se le diamo una mezza possibilità, si riprenderà», è stato il messaggio ottimistico di Andersen.