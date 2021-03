La birra analcolica conquista giovani e quote di mercato

Birra Forst ha agganciato alla Coppa del Mondo di sci da poco conclusasi a Cortina d’Ampezzo la sua Forst 0,0% dopo averla fatta debuttare sul mercato horeca (bar e ristoranti, ndr) a febbraio 2020 e spinta anche nella grande distribuzione.

Heineken infine ha promosso un pack specifico per la sua “0.0” legato al mese di gennaio, noto nei Paesi anglosassoni come “Dry January” ovvero il mese dell’astinenza dall’alcol.

Trend low alcol anche negli artigianali

All’estero poi anche i birrifici di più piccole dimensioni hanno iniziato a produrre birre alcol free. Oltre a Brewdog, che tanto piccolo in realtà non è, il danese To Øl, le britanniche Beavertown e Nirvana Brewery, che produce esclusivamente birre analcoliche, la tedesca Kehrwieder. In Repubblica Ceca, la nazione con il più alto consumo pro capite di birra, il valore di mercato delle birre analcoliche è praticamente raddoppiato, dal 3,2 al 6,3%, in soli cinque anni ,coinvolgendo un numero elevato di birrifici, grandi e piccoli.

In Italia, dove il trend delle analcoliche appare comunque più rallentato rispetto ad altre nazioni, sono ancora pochissimi i birrifici artigianali che stanno guardando in questa direzione. Ma qualcuno si sta muovendo. Come ad esempio il novarese Croce di malto che è già in una fase di prove pratiche per quella che potrebbe essere la prima birra analcolica artigianale made in Italy.

Tuttavia è dal movimento craft che giunge un’ulteriore conferma al trend, se non dell’alcol free, almeno del grado alcolico più basso del normale (5% vol). Sono sempre più infatti le cosiddette “session beers” ovvero birre sotto i 4,5% vol. Birre di facile approccio, ma non più semplici da fare, e meno “problematiche” da bere qualora al primo bicchiere se ne facesse seguire un altro. Ma birre che, come le analcoliche di nuova generazione, garantiscono profumi e gusto gratificanti anche per il palato degli habituè che fino a oggi aborrivano la birra analcolica come una “non birra”. E sono anche questi consumatori tradizionali, unitamente alle nuove leve “green” e agli astemi per scelta o per necessità, il terreno fertile sul quale i produttori di birra stanno oggi scommettendo.