Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La birra italiana conquista l’oro al concorso internazionale di Ghent. «È con orgoglio che faccio i complimenti agli allievi Birrai dell'Accademia delle Professioni che si sono affermati alla Brussels Beer Challenge. Hanno battuto tutti dai giapponesi ai tedeschi, dagli americani agli inglesi e per la prima volta una scuola ha prevalso tra i prodotti di tutto il mondo sulla birra in una competizione che, di solito vede affermarsi i prodotti di grandi aziende, con tradizione della produzione della birra molto solida. E invece, stavolta, è stata una scuola veneta, una scuola professionale già tra le migliori in assoluto, ad affermarsi su un palcoscenico mondiale. È la dimostrazione che l'eccellenza nella formazione professionale parla veneto nel mondo». Così Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro, commenta la vittoria al Brussels Beer Challenge per gli allievi Birrai dell'Accademia delle Professioni.

I riconoscimenti

Gli allievi Birrai dell’Accademia delle Professioni, dopo il primato nazionale, con la “La Prima Cotta”, conquistano l'oro al concorso internazionale di Ghent che riunisce le migliori birre del mondo. Si tratta della prima scuola a concorrere e vincere in una competizione brassicola nazionale (premio Birra dell'Anno 2021) ed ora, internazionale. La premiazione si è svolta a Ghent, in occasione della Fiera Internazionale Horeca Expo. Con il 2021 il Corso per la Qualifica di Birraio Artigiano conta 75 edizioni all'attivo, un percorso di studi che viene realizzato secondo lo standard Europeo Eqfper il raggiungimento della qualifica professionale rilasciata dalla Regione del Veneto e certificazione di competenze riconosciuta a livello internazionale. Oltre al Corso per Birraio e Beer Sommelier, Accademia delle Professioni, grazie al tavolo di lavoro permanente sui programmi didattici dei corsi, continua ad arricchire la sua proposta didattica con corsi ad alta specializzazione come Analisi della Birra, per il controllo della qualità e Acqua in Birrificazione, per il trattamento dell'acqua di produzione e con Master di alta formazione, in arrivo il prossimo anno.